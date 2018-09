Neuanfang mit alten Größen

Club für Eissport in Timmendorf startet bei den Senioren in der sechsten Liga und hat am 23. November sein erstes Heimspiel

von Harald Klipp

28. September 2018, 22:43 Uhr

Der Club für Eissport in Timmendorf (CET) hat weitere Spieler für die neue Saison vorgestellt. Dabei handelt es sich durchweg um bekannte Gesichter. Nach Michael Mai, der sich mit 50 Jahren noch die Landesliga zutraut, gaben auch Moritz Meyer, Jesper Delfs und Paul Paepke ihre Zusagen, beim Wiederaufbau zu helfen.

Nach der Insolvenz des alten EHCT muss der CET in der untersten Klasse, der sechsten Liga starten. In der Gruppe A treffen die Timmendorfer dabei auf den Adendorfer EC 1b, den SV Gödens, den ASV Hamburg 1b, Molot EC und die EC Pferdeturm Hunters 1b. Nach einer Einfachrunde ermitteln die beiden Gruppenersten anschließend in einer Play-Off-Runde den Meister und Aufsteiger. Der CET bestreitet die ersten vier Spiele auf fremden Eis und stellt sich erst am Freitag, dem 23. November gegen den Adendorfer 1b den eigenen Fans im ersten Heimspiel vor. Zum ersten Punktspiel laufen die Timmendorfer am 20. Oktober bei den Gödens Vikings in Ostfriesland auf.

Delfs, Meyer und Paepke bringen reichliche sportliche Erfahrungen in der Oberliga mit und hatten bereits ihre Laufbahnen beendet und sich zuletzt um ihre Berufe und Familien gekümmert. Moritz Meyer ist gelernter Wirtschaftsinformatiker und vor einem Jahr Vater geworden. Auch der Zahnarzt Jesper Delfs bekam kürzlich Nachwuchs. Gleich drei Kinder hat Paul Paepke, der bei der Gemeinde Timmendorfer Strand angestellt ist. Fans und Spieler des CET, der bereits über 100 Mitglieder hat, hoffen, dass für den Eissport an der Ostseeküste schon bald wieder bessere Zeiten anbrechen.