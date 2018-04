Neu in Krummsee: Kultur im Glashaus

Die Hamburger Sängerin Vivie Ann eröffnet am 26. April eine neue Veranstaltungsreihe im Pflanzencenter Buchwald

von Bernd Schröder

11. April 2018, 12:24 Uhr

Mit der Künstlerin Vivie Ann eröffnen das Buchwald Pflanzencenter und Veranstalter Wolfgang Dreller am Donnerstag, 26. April, eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Kultur im Glashaus“. Um 20 Uhr beginnt der Auftritt der Wahlhamburgerin mit der Soulpop-Stimme in dem Pflanzencenter (Rövkampallee 39) in Krummsee.

Vivie Ann kommt mit neuen Songs im Gepäck ins Glashaus. Nach zahlreichen Support-Shows für Künstler wie James Morrison, Johannes Oerding, Max Giesinger oder Frances ist die Sängerin nun wieder mit einem Konzert in voller Länge zu erleben. Begleitet von Klavier und Gitarre wird Vivie Ann selbst an Harmophon, Glockenspiel und Percussion zu hören sein.

Die junge Sängerin und Songwriterin habe das Musik-Gen direkt in die Wiege gelegt bekommen, heißt es

in einer Ankündigung. Sie schreibe, singe und musiziere, seit sie ein kleines Mädchen sei. „Vivie Ann beherrscht viele Instrumente und lässt sich in ihrer Kreativität nicht von Genregrenzen einengen.“ Aus Pop, Folk, Indie, Rock und Orchestralem zaubere sie mit ihrem Trio ihre ganz eigene, zarte wie kraftvolle Melange.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 17 Euro, Schüler und Studenten zahlen 12 Euro. Karten im Vorverkauf zu 15 Euro (zuzüglich eventueller Gebühren) gibt es beim Buchwald Pflanzencenter (Telefon 04523/1897), bei der Tourist-Information Malente (04523/9842730) und bei der Tourist-Information Eutin (04521/70970 oder E-Mail an ticketshop@eutin-tourismus.de). Einlass ist ab 19.15 Uhr.