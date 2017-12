Neu im Aufsichtsrat: Lohse statt Schmidt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 08.Dez.2017 | 00:28 Uhr

Das neue Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke für die CDU-Fraktion ist Elgin Lohse (CDU, Foto). Die Fraktion hatte beantragt, Olaf Schmidt (Foto) abzusetzen. Beides wurde mehrheitlich in der Stadtvertretung am Mittwochabend beschlossen. Olaf Schmidt wurde, als er noch Mitglied der CDU-Fraktion war, für diese in den Aufsichtsrat der Stadtwerke entsandt. Ziel, so schilderte es der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl, war es, dass jede Fraktion durch ein Mitglied im Aufsichtsrat vertreten ist, um wichtige Informationen zu erhalten, die für die politische Arbeit entscheidend seien. Nachdem Schmidt aber in diesem Jahr aus der CDU ausgetreten war und seine Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion erklärt hatte, sei die CDU abgeschnitten gewesen und ein Ungleichgewicht entstanden.

Hans-Georg Westphal, SPD-Fraktionsvorsitzender, plädierte für Kontinuität im Aufsichtsrat, um arbeitsfähig zu bleiben, und warf der CDU reine Parteipolitik vor, ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl auf eine Neubesetzung zu drängen. Rachfahl und auch Eike Diller, der für die Grünen im Aufsichtsrat sitzt, widersprachen dem: „Bis der Aufsichtsrat neu besetzt wird, vergeht noch gut ein Jahr.“ Außerdem, so Diller, sei es doch eher Parteipolitik der SPD, dass diejenigen, die jetzt die neue Macht hätten, sich an alte Absprachen nicht mehr erinnern wollten. „Das ist nicht im Sinne der Stadt und nicht im Sinne der Stadtwerke“, sagte Diller. CDU und Grüne (14 Stimmen) sprachen sich für die Abwahl aus, SPD, FWE, FDP (12) dagegen. Für Lohse stimmten CDU, Grüne und FDP.