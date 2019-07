Eutin : Netzwerken mit dem Militärpfarrer

Ostholsteins Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens besucht Thomas Dietl in der Kaserne.

von Constanze Emde

23. Juli 2019, 16:02 Uhr

Eutin | Ostholsteins Bundestagsabgeordneter Ingo Gädechens besuchte Dienstagvormittag den neuen Militärseelsorger und Pfarrer Thomas Dietl in Begleitung von CDU-Kreistags- und Stadtvertretern. „Seelsorge spielt bei der Bundeswehr seit ihrer Gründung eine wichtige Rolle“, betonte Gädechens und schob nach, dass der Bedarf besonders seit den Auslandseinsätzen gestiegen sei. Als Obmann im Verteidigungsausschuss habe er die Seelsorge als elementaren Bestandteil „fest auf dem Zettel“, ein persönlicher Kontakt zum im Juni neu ins Amt eingeführten Thomas Dietl sei ihm deshalb die Reise wert gewesen.

Dietl freute sich über das Interesse und den Besuch. Neben den Eutiner Aufklärern sei er auch zuständig für die Bundeswehr-Standorte Putlos und Todendorf – insgesamt rund 1300 Soldaten. Seit März arbeitet er sich ein, macht mit, was er kann. „Bei Übungen und sportlichen Dingen, bin ich dabei. Und in den Übungen bekomme ich mit, worum es geht und welchen Gefahren sich die Soldaten in den Einsätzen aussetzen“, sagte Thomas Dietl. Sport verbinde, schließlich komme keiner zum Pfarrer, wenn er ihn nicht kenne, fügte Dietl hinzu. Er arbeite konfessionsübergreifend und seine Tür stehe allen Menschen offen. Neben Gesprächen vor Ort und der Seelsorge in den Standorten habe er von Vorgängern und Soldaten erfahren, welch große Bedeutung auch in der Einsatzbegleitung gesehen werde. „In den ersten zwei Jahren steht das für mich noch nicht an, aber ab 2021 kann das theoretisch jederzeit losgehen“, sagte Dietl.

„Im Zweifel setzen die Menschen ihr Leben aufs Spiel für den Schutz der Demokratie. Wie der Polizeiberuf auch, ist der des Soldaten einer, der eher Berufung ist, in dem Menschen an ihre Grenzen kommen“, sagte Gädechens. Und bei der Bewältigung der Krisen helfe Dietl gern als ein Puzzle-Teil aus dem psychosozialen Netzwerk der Bundeswehr, zu denen auch Psychologen, Ärzte und Sozialarbeiter gehören. Als Zeichen der Wertschätzung der Arbeit der Soldaten sowie des Militärpfarrers begleiteten die CDU-Mitglieder Rolf-Rüdiger Forst, Marcel Kriwet und Mandy Missal Ostholsteins Bundestagsabgeordneten bei seinem Besuch in Eutin.