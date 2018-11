NDR 1 live aus Buchhandlung

von Michael Kuhr

Die NDR 1 Welle Nord sendet im Rahmen der Sendung „Von Binnenland und Waterkant“ am Mittwoch, 28. November, von 20 bis 22 Uhr live aus der Buchhandlung Hoffmann. Der Moderator des Abends ist Benedikt Stubendorf. Dem Ehepaar Hoffmann werden Fragen zur aktuellen Situation des Buchhandels gestellt und sie werden auch um persönliche Leseempfehlungen gebeten. Weitere Gäste in der Sendung werden Alix Paulsen vom Husum Verlag sein, die einige Bücher mit Schleswig-Holstein Bezug vorstellt und die Bloggerin Julia Bousboa, die neue, besonders empfehlenswerte Kinderbücher bespricht. Ausserdem ist der Krimi Autor Jobst Schlennstedt mit seinen neuen Krimi „Lübsche Wut“ dabei. Eingeblendet in die Sendung wird Ines Barber, die über neue plattdeutsche Bücher spricht. Die Buchhandlung Hoffmann selbst hat einige Kunden zur Sendung eingeladen, die ihre Leseempfehlung für den Winter vorstellen. Interessierte, die die Sendung vor Ort miterleben möchten, können währen der Liveübertragung in der Buchhandlung anwesend sein. Sie sollten sich aber vorher in der Buchhandlung anmelden.