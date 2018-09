Naturparkhaus: Empörung in Plön

von Michael Kuhr

26. September 2018, 13:42 Uhr

Einstimmig hat die Ratsversammlung gestern Abend eine Resolution zum Verbleib des Naturparkhauses im Schlossgebiet verabschiedet. Große Empörung herrschte allerdings bei Bürgermeister Lars Winter, weil die Landtagsabgeordnete Marlies Fritzen (Grüne) offenbar für 2019 einen Zuschuss von 500 000 Euro des Landes für die neue Ausstellung im Naturparkhaus in Aussicht gestellt habe – allerdings nur, wenn es nach Eutin in die Opernscheune umsiedele.

So berichteten es gestern Abend in der Schiffsthalaula übereinstimmend André Jagusch (CDU), der die Resolution auf den Tisch legte, Bürgermeister Lars Winter und Ingo Buth (SPD), der die Förderung von einer halben Million Euro am Dienstag bei einem Besuch im Landtag erfahren habe.

Informationszentrum und Geschäftsstelle des Naturparkvereins Holsteinische Schweiz im Plöner Schlossgebiet seien ein Markenzeichen für die Umweltbildung gerade für junge Menschen aber auch für Plön und die Region ein wichtiger touristischer Faktor. Das Naturparkhaus ist mietfrei im Gebäude der Marius-Böger-Stiftung untergebracht. Im Hintergrund allerdings schwelt ein Rechtsstreit mit der Böger-Stiftung über 10 083,77 Euro, die die Stiftung für eine Maßnahme zur Instandhaltung wegen Holzwurmbefalls vom Naturparkverein fordert. Der jahrelange Streit hatte zu einem Beschluss im Vorstand über die Abwanderung nach Eutin in die dortige Opernscheune geführt.

Lars Winter, der in dieser Sitzung des Vorstandes des Naturparks Holsteinische Schweiz gegen den Umzug von Plön nach Eutin stimmte, sagte gestern Abend erbost: „40 Prozent der Plöner Ausstellungsstücke sollen in Eutin wieder eingesetzt werden. Und jetzt sollen 500 000 Euro dafür ausgegeben werden, um das zu schaffen, was wir in Plön schon haben.“ In Eutin sei nicht mal eine Freifläche nutzbar, weil sie bereits anderweitig verpachtet sei. Für Lars Winter werden hier 500 000 Euro an Steuergeldern verbrannt: „Ich bin entsetzt von der Politik.“ Plön erhalte die höhe Förderung angeblich nicht wegen des unsicheren Mietverhältnisses.

Ingo Buth (SPD) pflichtete Lars Winter bei: „Nur die Hälfte des Geldes würde Plön im Naturparkhaus reichen.“ Buth klagte über einen unverantwortlichen Umgang mit Steuergeldern.

Heute befasst sich auf Antrag der CDU-Fraktion auch der Kreistag mit dem Naturparkhaus. Die CDU möchte, dass der Kreis Plön die 10 083,77 Euro des Rechtsstreites zahle, damit das Naturparkhaus in Plön bleibe.

Die Stadt Plön, so heißt es in der Resolution, werde sich für Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Standortes im Schlossgebiet engagieren. Die geplante Neugestaltung der Dauerausstellung, für die derzeit ein Rahmenkonzept entwickelt wird, sei selbstverständlich auch am Standort in Plön zu realisieren.