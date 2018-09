Plön : Naturparkhaus: CDU will es in Plön halten

Wende um die Zukunft des Naturparkhauses am Standort Plön. Die CDU-Kreistagsfraktion will per Antrag dafür sorgen, dass der Kreis Plön eine im juristischen Streit stehende Summe von 10 083,77 Euro zahlt.

von Michael Kuhr

13. September 2018, 22:13 Uhr

Wende um die Zukunft des Naturparkhauses am Standort Plön. Die CDU-Kreistagsfraktion will per Antrag dafür sorgen, dass der Kreis Plön eine im juristischen Streit stehende Summe von 10 083,77 Euro zahlt, um die Sache aus der Welt zu schaffen, für Ruhe zu sorgen und den Standort Plön zu sichern.

Der Vorstand des Naturparkvereins hatte sich allerdings vor ein paar Wochen mit einer Gegenstimme von Plöns Bürgermeister Lars Winter in der Bewertung des Streites bereits für einen Umzug des Naturparkhauses aus dem Uhrenhaus in Plön in die Opernscheune nach Eutin ausgesprochen. Der Verein hatte eine rechtliche Auseinandersetzumg mit dem Vermieter, der Marius-Böger-Stiftung (der OHA berichtete).

Der CDU geht es schlicht weg um den Erhalt des Informationszentrums und der Geschäftsstelle des Naturparkvereins Holsteinische Schweiz im Plöner Schlossgebiet, teilte der Plöner Kreistagsabgeordnete André Jagusch mit. Nach dem Beschlussvorschlag der CDU für den Kreistag soll der Kreis Plön dem Verein Naturpark Holsteinische Schweiz die Übernahme der zwischen dem Verein und der Marius-Böger-Stiftung (als Eigentümer des Uhrenhauses) strit-tigen Kosten für die Sanierungsarbeiten (Schädlingsbefall im Dachstuhl) in Höhe von 10 083,77 Euro anbieten, um den Konflikt zu beenden. Bedingung sei, dass das Informationszentrum und die Geschäftsstelle am bestehenden Standort im Uhrenhaus im Plöner Schlossgebiet erhalten bleiben. Der Umzug nach Eutin wäre mit erheblichen Kosten, unter anderem auch für den Rückbau des Uhrenhauses in Höhe von 88 000 Euro verbunden, rechnet CDU-Fraktionschef Thomas Hansen vor. Nach seiner Rechnung entstehen mittelfristig erhebliche Kosten für Miete am neuen Standort, die in Plön nicht zu erwarten seien. Hansen und Jagusch: „Alle geplanten Weiterentwicklungen des Naturparkhauses wären auch am Standort Plön umzusetzen.“ Der Standort in Plön zeichne sich durch seine touristisch attraktive Lage im Schlossgebiet und die direkte Nähe zu einer Jugendherberge und einem großen Campingplatz aus und sollte aus Sicht des Kreises Plön unbedingt erhalten bleiben.