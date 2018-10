Naturpark hat Interesse an Teil der Opernscheune

von Michael Kuhr

23. Oktober 2018, 14:42 Uhr

Ein Teil der Opernscheune in Eutin könnte bald zur neuen Heimat des Naturparkhauses werden. Der Vorstand des Naturparks Holsteinische Schweiz hat sich am Montag auch in einer zweiten Abstimmung mehrheitlich für einen Umzug von Plön nach Eutin ausgesprochen. Jetzt soll Ende November eine Mitgliederversammlung endgültig entscheiden. Das Land hat eine halbe Million Euro an Fördergeldern für die neue Ausstellung in Aussicht gestellt – allerdings nur bei einem Umzug nach Eutin. Seite 7