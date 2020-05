Plön : Naturerlebnisort weiter in der Warteschleife

Plön möchte Attraktivität für dem Tourismus stärken, weiß aber auch, dass die Haushaltszahlen nicht gerade rosig sind.

von Michael Kuhr

19. Mai 2020, 14:53 Uhr

Plön | Die städtischen Finanzen sorgten einmal mehr für teils erregte Wortbeiträge im Plöner Hauptausschuss. Wie im OHA berichtet, bemängelt die CDU das Fehlen einer Folgekostenberechnung für den geplanten Naturerlebnisort an der Ölmühle. Die Kommunalaufsicht hat dieses Vorhaben wie auch den Ankauf der ehemaligen Kreisfeuerwehrzentrale vor dem Hintergrund des maroden Haushalts unter Vorbehalt gestellt.

Laut Kommunalaufsicht sei die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht gegeben, argumentierte André Jagusch (CDU). Daher sei in Zukunft vor jeder Entscheidung zu gucken, was es koste. Erst wenn die Folgekosten klar seien, ließen sich Investitionen vertreten, schlug Dr. Detlef Erdtmann (FWG) in dieselbe Kerbe: „Die Stadt ist mehr oder weniger pleite und kann sich künftige Investitionen nicht mehr leisten.“ Die Corona-Auswirkungen auf den Haushalt seien noch nicht absehbar. „Ist genau jetzt der Zeitpunkt, um Investitionen nicht zu tätigen?“, fragte Stephanie Meyer (Grüne). Man habe das Thema zigmal diskutiert und müsse doch erstmal eine Grundsatzentscheidung getroffen haben.

„Wir sind nicht dagegen, zu investieren, aber wir müssen überlegen, wie wir Prioritäten setzen. Das Finanzbudget wird geringer“, meinte Thore Kalinka (CDU). Umweltbildung passe zum Charakter der Stadt, erklärte Yorck Wegener (CDU). Das Projekt steigere die Attraktivität der Stadt und diene dem Tourismus, fand Jörg Schröder (Linke).

Thorsten Roth (SPD) erinnerte an den Mehrheitsbeschluss der Ratsversammlung für das Vorhaben. 50 000 Euro Investitionen generierten Fördermittel in nicht unbeträchtlicher Höhe. „Wir müssen so handeln, dass die Stadt finanziell überlebensfähig bleibt“, plädierte Dirk Meußer (FDP) dafür, die Folgekostenberechnung abzuwarten und zu sehen, „ob es noch preiswert ist, was wir dort entwickeln“.

Eine Kommune habe dann zu investieren, wenn es ihr schlecht geht, merkte Stadt-Kämmerer Nikolas Titze an. Bei einem hohen Finanzierungsanteil Dritter seien Investitionen nicht schlecht. „Wir werden auch in schlechten haushaltsrechtlichen Zeiten investieren müssen, um die Stadt am Leben zu erhalten“, unterstrich Bürgermeister Lars Winter: „Naturpark ist Tourismusförderung.“

Der Ausschussvorsitzende Ingo Buth (SPD) verwies auf die anstehenden Beratungen zum Nachtragshaushalt und berichtete an anderer Stelle aus der Haushaltskonsolidierungsgruppe. Es sei wegen Corona mit einem Minus von 600.000 Euro an Gewerbesteuer und 500.000 Euro weniger Anteil der Stadt an der Einkommensteuer zurechnen, prognostizierte Buth eine Neuverschuldung von 1,3 Millionen Euro und eine Gesamtverschuldung von drei Millionen Euro. Für 2021 sei keine Besserung abzusehen.