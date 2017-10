vergrößern 1 von 1 Foto: bsh 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 07.Okt.2017 | 00:53 Uhr

Der „Circus Granada“, der an diesem Wochenende, 7. und 8. Oktober, Vorstellungen im Eutiner Gewerbegebiet an der Röntgenstraße geben wollte, musste gestern absagen. „Wir waren bei dem Starkregen am Donnerstag vor Ort. Der Untergrund ist so feucht, dass wir dort nicht aufbauen können und deshalb leider absagen müssen“, sagte die Zirkus-Direktorin Elisabeth Lauenburger auf Nachfrage.