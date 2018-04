Nachwuchssuche wird schwieriger

Sozialverband Deutschland: Ingo Heberlein neuer Kreisvorsitzender in Ostholstein

Alle vier Jahre tagt der Kreisverband Ostholstein des Sozialverbands Deutschland (SOVD) im Cismarer Klosterkrug; so auch am vergangenen Sonnabend. Große Überraschungen gab es im Verlauf nicht – allerdings musste ein Teil des Vorstandes neu gewählt werden, weil mehrere Mitglieder nach langjähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch ausschieden.

Im Wesentlichen wurden die Tagesordnungspunkte und die Wahlen zügig angegangen. In seinem Bericht bedankte sich der scheidende 1. Kreisvorsitzende Werner Bürger bei seinen Kollegen im Kreisvorstand für die gute Zusammenarbeit. Er stellte fest, dass es in den Ortsverbänden immer schwieriger werde, Vorstandsmitglieder zu gewinnen und appellierte an die Ortsvorstände, sich um geeignete Mitarbeiter zu bemühen, die Verantwortung übernehmen.

Insgesamt lobte Bürger die Zusammenarbeit mit den Ortsverbänden als konstruktiv und harmonisch. Schwierigkeiten gab es im Jahr 2016, einen geeigneten Kreisgeschäftsführer zu finden. Mit Alexander Pieper habe man nach einigen Fehlversuchen einen kompetenten und engagierten Mitarbeiter gefunden.

Die scheidende Kreisfrauensprecherin Inge Meß gab einen Überblick über die verschiedenen Veranstaltungen und Vorträge, die von ihr und ihren Mitarbeiterinnen in den vergangenen vier Jahren organisiert wurden – etwa zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, Verbraucherrechte und auch zum „Equal Pay Day“.

Geschäftsführer Alexander Pieper präsentierte wiederum eine positive Entwicklung: Seit 2014 habe sich die Mitgliederzahl um 26 Prozent von 3748 auf 4709 Mitglieder erhöht. Damit stieg auch die Zahl der Beratungen und Widerspruchsverfahren – für viele Menschen sei die Unterstützung des Sozialverbands die einzige Möglichkeit, ihre Ansprüche durchzusetzen. Seit 2014 wurden Einmalzahlungen von insgesamt rund 326 000 Euro an die Mitglieder erwirkt, laufende Zahlungen ergaben einen Betrag von insgesamt knapp 72 000 Euro.

Zum neuen 1. Kreisvorsitzenden wurde einstimmig Prof. Dr. Ingo Heberlein gewählt. Der Jurist hat bereits langjährige Erfahrung in diversen sozialen und medizinischen Fachverbänden gesammelt, kann auf eine langjährige Universitätslehrtätigkeit im Bereich Medizin- und Sozialrecht zurückblicken, außerdem ist er Autor umfangreicher Fachliteratur. 1. stellvertretender Vorsitzender wurde der bisherige Beisitzer Manfred Mohr, 2. stellvertretende Vorsitzende die bisherige Beisitzerin Marianne Barkenthien. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kreisschatzmeister Waldemar Hering und Schriftführerin Elke Friedrichsen. Zu Beisitzern wurden Carsten Lübke, Herbert Köhler und Marion Will gewählt. Für die bisherige Kreisfrauensprecherin Inge Meß fand sich mangels Bewerbung keine Nachfolgerin.