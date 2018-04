Nachwuchssorge beschäftigt Vereine

Finanzministerin Monika Heinold besuchte gestern ehrenamtlich aktive Senioren in Eutiner Sportvereinen in Eutin – und gab Tipps

von Constanze Emde

10. April 2018, 10:47 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) startete gestern ihre Frühlingstour unter dem Motto „Senioren packen an – im Alter aktiv im Ehrenamt!“ mit einem Besuch ehrenamtlich aktiver Senioren der Arbeitsgemeinschaft der Eutiner Sportvereine in Eutin. „Nachdem ich im vergangenen Jahr Kinder- und Jugendbeiräte besucht habe, habe ich mich dieses Jahr ganz bewusst dazu entschieden, mir das ehrenamtliche Engagement von Senioren im Land anzuschauen. Ich finde es wunderbar, dass ältere Menschen sich mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen in die Gesellschaft einbringen“, sagte Heinold. Sie wollte wissen, was die Arbeit der Aktiven in den Sportvereinen ausmacht und an welcher Stelle der Schuh drückt.

Eutin sei sehr vielfältig, das gelte im sozialen wie kulturellen und auch sportlichen Bereich, machte Bürgervorsteher Dieter Holst zu Beginn der Rathausrunde deutlich. Mit rund 20 Sportvereinen biete die Stadt eine große Palette an Möglichkeiten, aktiv zu sein. Von 17 200 Einwohnern sind 6000 in Sportvereinen aktiv, betonte Ernst Hermann Brütt (82), der seit kurzem Träger der goldenen Nadel der Sportvereine ist und lange Jahre aktiv im Handball, Leichtathletik und auch Fußball war.

Zwei große Probleme wurden von den Vereinsvertretern im Gespräch mit Heinold genannt: qualifizierte jüngere Übungsleiter zu finden und die Kosten. „Für die 200 Euro, die Vereine steuerfrei als Aufwandsentschädigung zahlen können, kommt heute keiner mehr, wenn das nicht mal die Tankrechnung zum Sportplatz deckt“, sagte Arend Knoop von Eutin 08. Außerdem ärgere ihn die unterschiedliche Besteuerung der Finanzämter bei der Kilometerpauschale, die Übungsleitern gezahlt wird. „Eine unterschiedliche Praxis der Finanzämter sollte nicht sein, das werden wir prüfen“, versicherte Heinold. Das Ministerium dürfe sich nicht in Einzelfälle einmischen, sie wolle aber klären, ob zur besseren Regelung etwas auf Bundesebene geändert werden müsse. „Ich sorge mich sonst wirklich um den Amateurbereich. Wie soll ein Verein die ganzen Anforderungen noch leisten können. Für eine gute Jugend braucht es eine gute Herrenabteilung, die höherklassig spielt“, betonte Knoop. Sonst würden die gut ausgebildeten Spieler später in andere Vereine wechseln. Knoop machte mit Blick auf den Abstiegskampf seiner Mannschaft deutlich: „Eutin 08 wird weiterkämpfen, auch wenn wir absteigen, werden wir danach wieder aufsteigen. Aber nicht mit Menschen aus ganz Europa, sondern mit Spielern aus Eutin und Umgebung, sonst trete ich ab.“ Sein Ziel sei es immer gewesen, höherklassigen Fußball in Eutin zu etablieren, damit die Jugendlichen aufblicken können und in den Verein gezogen werden und nicht irgendwo abhingen „mit der Bierflasche am Hals“.

Das Problem junge Übungsleiter zu finden, schilderten nahezu alle Vereinsvertreter, die mit nur einer Ausnahme alle selbst im Rentenalter sind und sich bereits oft über Jahrzehnte schon engagieren. „Heute will keiner mehr Verantwortung übernehmen“, klang der Vorwurf aus mehreren Mündern. Die Jugend sei aktiv, die Angebote für die Jugend vielseitig, doch die jungen Übungsleiter oft rar gesät. Die „Alten“ sind auch in der Überzahl in Vereinen vertreten, doch in der Altersklasse 25/35 bis 50 Jahre kranken die Mitgliederzahlen, so die Vertreter der Vereine. Monika Heinold zeigte Verständnis, betonte jedoch gleichzeitig, dass es gerade das Alter der Familien ist und diese in der heutigen Zeit durch doppelte Berufstätigkeit und den Anspruch, den eigenen Kindern gerecht zu werden, unter besonderem Druck stehen und die Zeit oft einfach nicht haben, dann noch Ämter in Vereinen zu übernehmen. „Ich denke, wir müssen auf die starken 60plus-Ehrenamtler setzen, die fit sind, Zeit und Lust haben, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ohne Engagement funktioniert es nicht. Aber ich glaube, das Problem ist auch ein Zeichen, des demografischen Wandels, den alle zu spüren bekommen“, sagte Heinold.

Die Situation der Sportstätten – sanierungsbedürftiges Waldeck und zu wenige Hallenzeiten, um der Nachfrage gerecht zu werden – wurde ebenfalls thematisiert. Elgin Lohse (CDU) äußerte in ihrer Funktion als stellvertretende Bürgermeisterin ihre Zweifel, ob die seit nunmehr 15 Jahren geplante und heiß diskutierte Dreifeldhalle am Güterbahnhof nach der Kommunalwahl noch Bestand habe: „Da haben wir unsere Zweifel, da sind wir ehrlich.“ Bauamtsleiter Henning Schröter bestätigte am Rande auf Nachfrage, dass die Baugenehmigung für die Halle beantragt und die Ausschreibung derzeit in Arbeit ist. Baubeginn soll dann Anfang 2019 sein.