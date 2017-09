Nachwuchs vereidigt, Lehrer gelobt

vergrößern 1 von 3 Foto: emde (3) 1 von 3





von Constanze Emde

erstellt am 18.Sep.2017 | 00:26 Uhr

Stolze Eltern, Verwandte und Freunde rahmten den Platz hinter der Mensa auf der Hubertushöhe, als die gut 350 Polizeianwärter gestern Mittag bei strahlendem Sonnenschein ihrer Vereidigung für den Dienst in der Landespolizei Schleswig-Holstein entgegenschritten.

„Sie sind etwas Besonderes, denn Sie haben es geschafft“, lobte Landespolizeidirektor Ralf Höhs die Dienstanwärter, die sich von insgesamt 3667 Bewerbern durchgesetzt hatten. „Sie haben sich nicht für einen Job entschieden, sondern für einen Beruf im wahrsten Sinne“, so Höhs. Die Landespolizei brauche Menschen, die sich dazu berufen fühlen, sich für die innere Sicherheit einzusetzen und anderen zu helfen. Wie wichtig diese Themen sind, habe nicht zuletzt der G20-Gipfel gezeigt. Der Aufstockungsprozess laufe, bis 2020 sollen jährlich gut 400 Anwärter eingestellt werden. Dies bringe die PD AFB aber auch Altenholz an eine Kapazitätsgrenze und fordere viel Flexibilität von den Lehrkräften bei hoher Belastung. „Ich habe große Hochachtung vor Ihrer Arbeit, sie genießen mein volles Vertrauen“, sagte Höhs.

Michael Wilksen, Leiter der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) wendete sich direkt an die Angehörigen: „Sie geben ihre Kinder hier in vertrauensvolle Hände. Es wird hier professionelle Ausbildung betrieben. Ich verwehre mich mit aller Deutlichkeit dagegen, dass eine ganze Institution mit Rassismusvorwürfen überzogen wird.“ Die tags zuvor bekannt gewordenen neuen Ermittlungen wegen rassistischer Äußerungen in drei Fällen an der Polizeischule waren bei den meisten, oft weit hergereisten Angehörigen, kein Thema und sollten es an diesem Tag auch nicht werden. „Der Fokus liegt heute auf den Anwärtern, für die der Tag wirklich etwas Besonderes ist und nicht auf Einzelfällen“, sagte die stellvertretende PDAFB-Leiterin Maren Freyher. In den Reden wurde deutlich, dass es ganz ohne Reaktion auch nicht geht.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) lobte ebenfalls die Qualität der Ausbildung an beiden Standorten, Eutin und der Fachhochschule Altenholz, bezog aber, wie alle anderen auch, klare Stellung: „In unserer Bürgerpolizei haben Rassismus, Sexismus und Mobbing nichts zu suchen.“ Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, so alle Redner übereinstimmend, würden Konsequenzen und strafrechtliche Verfolgung ohne Ansehen der Person gezogen.

Die Polizeianwärter hatten die Vorwürfe nicht beeindruckt: „Es ist ein Kindheitstraum, der sich heute erfüllt“, sagte Sven Skupien (18) aus Tornesch. Sabrina Prüter (30) aus Grevesmühlen will sich für das Gemeinwohl einsetzen und Vorbild für ihre Kinder sein.



