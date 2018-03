Nach Schmidt wechseln Ditscher und Koebke zur SPD

von Constanze Emde

Ein halbes Jahr nach Olaf Schmidt wechselte Ende Januar nun auch Bernd Ditscher von der CDU zur SPD und kandidiert für die Sozialdemokraten zur Kommunalwahl am 6. Mai. Thomas Koebke, einst Mitglied der Freien Wähler, seit 2015 aber nur noch in Fraktionsgemeinschaft mit der FWE, kandidiert seit Anfang Februar im Wahlbezirk am Kleinen See auf der SPD-Liste. Anders als Olaf Schmidt zuvor, gaben sowohl Ditscher als auch Koebke ihr Stadtvertretermandat vor dem Ausscheiden aus ihrer bisherigen Fraktion ab. Deshalb wurde in der letzten Stadtvertretersitzung vor der Wahl am Mittwochabend auch Heinz Lange für die Freien Wähler und Maria-Susanne Bradtberg für die CDU zu Stadtvertretern ernannt. Schmidt nahm im Sommer sein Mandat mit zur SPD-Fraktion, kandidiert nun aber auf keiner Liste zur Kommunalwahl.

Thomas Koebke (51) sagt zu seinem Wechsel: „Ich möchte die Zukunft Eutins mit einer Partei gestalten, in der es auch geht. Meiner Vorstellung von einer solchen Politik kommt die der SPD derzeit am nächsten.“ Schon vor zwei Jahren war er bei den Freien Wählern ausgetreten, da mit dem Fraktionsvorsitzenden Malte Tech keine „einheitliche Linie“ zu finden gewesen sei. Koebkes erste Kommunalwahl war 2003 als wählbares Mitglied. In der jüngsten Stadtvertretersitzung wurde Koebke als neuntes stellvertretendes Mitglied für die SPD in den Stadtentwicklungsausschuss und Ditscher als neuntes stellvertretendes Mitglied in den Bauausschuss gewählt. Bernd Ditscher (68) kandidiert für die SPD in Wahlkreis 1 (Feuerwehr/Priwall). Zu seinem Austritt sagt er auf Nachfrage: „Das Vertrauen war einfach nicht mehr da.“ Ditscher war seit 2012 CDU-Mitglied, ab 2016 sogar ein Jahr Vorsitzender des Ortsverbandes. Ende Januar hatte er seinen Austritt aus der Union bekanntgegeben, ist danach bei der SPD eingetreten. Nun sei es fast wie ein bisschen zurück zu den Wurzeln, so Ditscher. In den 70/80-er Jahren sei er bereits einmal SPD-Mitglied gewesen.