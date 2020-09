Malente : Nach korrigiertem Corona-Test: LSV öffnet seine Schwimmhalle nun schon am Montag

Der Landessportverband reagiert auf die Korrektur durch das Gesundheitsamt des Kreises Plön und beendet die Schließung.

von Bernd Schröder

11. September 2020, 16:38 Uhr

Malente | Der Landessportverband hat auf den falschen Corona-Alarm reagiert und wird seine Schwimmhalle an der Eutiner Straße in Malente nun am Montag, 14. September, wieder öffnen. Ursprünglich war die Wiedereröffnung nach der Corona-bedingten Pause seit März bereits für den 9. September geplant, dann aber auf den 16. September verschoben worden. Grund: Ein Schüler aus Heikendorf, der mit seiner Klasse im Sport- und Bildungszentrum zu Gast war, hatte sich vermeintlich mit Corona infiziert. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Testergebnis falsch war (wir berichteten). Er hatte lediglich eine Erkältung. Die DLRG Malente startet nun, wie ursprünglich geplant, am Montag, 14. September, mit ihrem Trainingsbetrieb.