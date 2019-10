Kellerbrand in Malente : Nach Feuer in der Ferdinand-Harms-Straße: Polizei sucht weißen Transporter

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Bei dem Brand waren zahlreiche Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen.

14. Oktober 2019, 15:44 Uhr

Malente | Im Zusammenhang mit dem verheerenden Kellerbrand an der Ferdinand-Harms-Straße in der Nacht auf Sonnabend verfolgt die Polizei eine Spur: Den Ermittlern der Kripo in Eutin lägen mittlerweile Hinweise zu einem weißen Transportfahrzeug ohne Fenster vor, das gegen 01.30 Uhr in der Nähe des Brandortes gesichtet worden war, teilte die Polizeidirektion Lübeck gestern mit.

Bei dem Brand hatte die Feuerwehr unter dramatischen Umständen 16 Menschen mit Leitern aus ihren Wohnungen gerettet, mehrere Menschen kamen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Lübeck war der Keller jederzeit von außen zugänglich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, aber auch der Fahrer des Kleintransporters selbst werden gebeten, sich unter Tel. 04521/8010 bei der Kripo in Eutin zu melden.