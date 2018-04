Nach der Pause schwanden die Kräfte

von Harald Klipp

23. April 2018, 12:17 Uhr

Wer auf eine Überraschung gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Die SG Scharbeutz/Süsel verlor gegen den Spitzenreiter der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Ost, den TSV Siems, klar mit 0:3 (0:0).

SG-Trainer Dennis Rosenlöcher musste in dieser Begegnung auf gleich neun Spieler verzichten. Ihm standen nur die elf Spieler in der Startformation sowie zwei Spieler aus der Reserve zur Verfügung. Zusätzliches Problem: Die Ersatzspieler hatten aber bereits die Partie der zweiten Mannschaft zuvor in den Knochen.

Trotzdem schlugen sich die Gastgeber achtbar gegen den Tabellenführer aus Lübeck und gestalteten die ersten 45 Minuten ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel schwanden langsam die Kräfte. Mit einem Doppelschlag brachte Andre Burow die Lübecker mit 2:0 in Führung (63., 66.). Martin Bomba traf schließlich zum 3:0-Endstand (80.).

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, sie hat sehr gut gekämpft, sich Chancen erarbeitet und sich gut präsentiert. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Natürlich hat Siems unterm Strich verdient gewonnen, aber wir haben trotz Niederlage eine gute Leistung gezeigt“, lobt Dennis Rosenlöcher die Leistung seines Teams.