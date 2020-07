Plön : Nach dem Corona-Lockdown: Stadt öffnet wieder die Türen für Besucher

Ab Montag, 3. August, werden Rathaus und Bürgerbüro für den Kundenverkehr wieder „generell“ erreichbar sein.

von Michael Kuhr

20. Juli 2020, 13:25 Uhr

Plön | Die Stadt Plön beendet ihren eigenen Lockdown: Rathaus und Bürgerbüro werden deshalb „generell“ ab dem 3. August wieder geöffnet sein, das Soziale Dienstleistungszentrum ab dem 10. August, teilte der Leitende Verwaltungsbeamte Volker Ohms mit.

Ab Montag, 3. August, werden das Rathaus und das Bürgerbüro für den Kundenverkehr wieder „generell“ während der bekannten Öffnungszeiten erreichbar sein. Aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden bisher für die Anliegen der Bürger aus Ascheberg, Bösdorf und Plön entsprechende Termine vergeben.

„Die Terminvergaben haben sich dabei in den vergangenen Wochen als sehr positiv erwiesen, da hierdurch insbesondere längere Wartezeiten der Besuchern vermieden wurden“, schreibt Ohms in einer Pressenotiz.

Auch wenn die Bürger nun ohne Anmeldung ihre Anliegen vor Ort während der Öffnungszeiten klären können, wirbt die Stadt Plön eingehend dafür, gerade in der aktuellen Zeit künftig vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Ohms: „Dadurch entfallen für die Bürger lange Wartezeiten und Ansammlungen von Personen im Wartebereich des Bürgerbüros oder im Rathaus.“

Auch das Soziale Dienstleistungszentrum wird nach den Sommerferien ab dem 10. August unter Auflagen und Einhaltung entsprechender Hygienevorgaben wieder für Besucher öffnen. Inwieweit die einzelnen dort vertretenen Einrichtungen wieder Angebote vorhalten, ist dort direkt zu erfragen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der öffentlichen Einrichtungen ist weiterhin erforderlich.

Zudem möchte die Stadt Plön auch darauf aufmerksam machen, dass viele Anliegen oder Fragen gerne per Mail oder auch direkt am Telefon geklärt werden können. Für die Terminvereinbarungen stehen die Mitarbeiter der Stadt Plön unter Tel. 04522/ 505-0 oder per Mail an info@ploen.de zur Verfügung.

Öffnungszeiten im Rathaus und im Bürgerbüro: montags und dienstags 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, mittwochs 8 bis 12 Uhr, donnerstags 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr und freitags 8 bis 12 Uhr.