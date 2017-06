Nach dem Aufstieg: Empfang für Eutin 08

Die Stadt Eutin will die Fußballer von Eutin 08 nach dem vorzeitigen feststehenden Aufstieg in die Regionalliga mit einem Empfang im Rathaus ehren. Dabei sei auch ein Eintrag ins Goldene Buch geplant, teilte Bürgermeister Carsten Behnk gestern mit. Ein Termin stehe noch nicht fest.

„Wir freuen uns riesig über den Aufstieg von Eutin 08 in die Regionalliga“, sagte Behnk. „Ich bin stolz auf diese großartige sportliche Leistung und freue mich auf spannenden Viertliga-Fußball in der kommenden Saison.“

Die Stadt arbeite mit den Verantwortlichen vor Ort mit Hochdruck an Vorbereitungen für die neue Saison. Der Sportausschuss werde am 18. Juli über die Aufhebung eines Sperrvermerks über 31 250 Euro entscheiden, um den Sportplatz auf dem Waldeck regionalligatauglich zu machen, kündigte Behnk an. Das Geld sei für einen neuen Zaun und mobile Toiletten vorgesehen.

von Bernd Schröder

erstellt am 01.Jun.2017 | 17:40 Uhr