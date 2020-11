Eutin : Nach Brandserie: Anwohner des Dosenredders danken der Wehr – Ermittlungen dauern an

Vier Einsätze in vier Nächten versetzten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Dosenredder in Schock. Die Wehr half.

05. November 2020, 10:24 Uhr

Eutin | Sie lassen alles stehen und liegen, wenn ihr Melder geht, um anderen zu helfen: Eutins Feuerwehrmänner und -frauen sind in Corona-Zeiten besonders gefordert, ihre Einsatzbereitschaft im Schichtsystem zu organisieren. Umso größer ist die Freude der Eutiner Kameraden, wenn sie ein „Danke“ für ihre Hilfe hören oder lesen.

Bewohner sagen Danke

Ein solches Danke kam gleich von mehreren Bewohnern des Wohnblockes am Dosenredder, der binnen vier Nächten vier mal die Feuerwehr zu Hilfe rufen musste. Brennende Mülltonnen, Chlor im Flur und ein qualmender Keller versetzte die Hausbewohner in Angst – hinzu kamen die an die Hauswand geschmierten Hakenkreuze, wenn auch verkehrt herum, sowie die SS-Runen als Abkürzung für die Schutzstaffel zu Zeiten der Nationalsozialisten (wir berichteten).

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit und Präzision sie in solchen Situationen arbeiten. In diesen für uns unfassbaren Momenten haben Sie uns das Gefühl von Sicherheit gegeben. Dafür danken wir Ihnen sehr“, schreibt eine Familie, die ebenfalls vom Kellerbrand betroffen war. Die Hausgemeinschaft schreibt in einem zweiten Brief: „Wir möchten uns bei Ihnen von Herzen für eine Reihe von Einsätzen bedanken, bei denen wir erfahren durften, was Sie für unsere Stadt – sprichwörtlich – für unser Leben bedeuten.“

Ermittlungen dauern an

Die Eutiner Wehr teilt ihre Freude über auf Facebook: „Wir haben uns sehr darüber gefreut und sind selbstverständlich jederzeit gerne für die Bürger unserer schönen Stadt zur Stelle! Ehrenamtlich, 365 Tage im Jahr!“ Die Ermittlungen der Kripo zu den Bränden und Einsätzen im Wohnblock dauern unterdessen an und seien vielschichtiger, erklärte Polizeipressesprecher Stefan Muhtz auf Nachfrage.