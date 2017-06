Nach Bombendrohung: Ostseefähren geräumt

vergrößern 1 von 1 Foto: braesch 1 von 1

Die Angst vor dem Terror erreicht die Ostseeküste: Der Fährverkehr zwischen Deutschland und Dänemark ist gestern wegen einer Bombendrohung gegen die Reederei Scandlines für Stunden komplett unterbrochen worden. Auf der Vogelfluglinie zwischen Puttgarden und Rødby lagen drei, zwischen Rostock-Warnemünde und Gedser zwei Schiffe still.

Um kurz vor 12 Uhr war in der Scandlines-Telefonzentrale im dänischen Odense ein anonymer Anruf eingegangen. Inhalt: „eine Warnung, dass auf irgendeiner unserer Fähren etwas passieren würde“, schilderte Reedereisprecherin Anette Ustrup-Svendsen. Mangels weiterer konkreter Angaben kam es sicherheitshalber zum totalen Betriebsstopp. Der galt obendrein für die dänisch-schwedische Linie Helsingør-Helsingborg mit vier Schiffen.

Ein Großaufgebot von Polizisten durchsuchte in den Häfen die Fähren auf Sprengstoff. Die dänische Polizei gab die – zum Zeitpunkt der Bombendrohung in Rødby liegende – „Deutschland“ bereits am frühen Nachmittag wieder frei. Den dänischen Fahndern kam zu Hilfe, dass sich zufällig zahlreiche Einsatzkräfte auf Grund einer Übung in der Nähe befanden. Demgegenüber zog sich in Puttgarden die Durchsuchung der „Prins Richard“ bis in die frühen Abendstunden hin. Sie hatte sich ebenfalls am Anleger befunden, als der Betriebsstopp verfügt wurde. Landes- und Bundespolizei zogen auf Fehmarn Kräfte zu Lande und zu Wasser zusammen. Unter anderem waren Sprengstoffspürhunde und Experten des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz. Zugleich war der Fährhafen Puttgarden für neu eintreffenden Verkehr gesperrt. Auf Fehmarn stauten sich Autos und vor allem Lkw über gut fünf Kilometer. Mit dem Fähr- war auch der Bahnverkehr unterbrochen. Am längsten dauerte es für die „Schleswig-Holstein“. Dieses Schiff der Vogelfluglinie war mitten auf See, als die Drohung eintraf. Erst nach acht Stunden durfte es zur Durchsuchung in den Hafen von Puttgarden einfahren. Zum Aussteigen der Passagiere hatte die Fähre im Laufe des Nachmittags kurz anlegen dürfen.

Verdächtige Gegenstände waren bis Redaktionsschluss nicht aufgetaucht. Über mögliche Hintergründe der Bombendrohung machte die Polizei bislang keine Angaben.

von Achim Krauskopf

erstellt am 07.Jun.2017 | 16:49 Uhr