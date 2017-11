Nach Bäumen und Bau kommt ein Fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 09.Nov.2017 | 00:36 Uhr

„Ach, es gibt wieder Bäume“, sagten gestern einige vorbeigehende Marktbesucher, als sie die Zieräpfel im Ballen in der Peterstraße liegen sahen. Gute 70 Zentimeter tief musste der Untergrund ausgeschachtet werden, dann setzten Mitarbeiter der Lübecker Gartenfirma Sievers den ersten Baum und verankerten ihn, um ihn sturmfest zu machen. Heute sollen vier weitere sowie Rosenstöcke im fertigen Bereich der Peterstraße gepflanzt werden. Bis zum 17. November sollen noch die Bänke und Mülleimer montiert werden. „Die Bauarbeiter gehen dann in die verdiente Weihnachtspause und machen, wenn die Witterung es zulässt, am 8. Januar mit dem letzten Abschnitt Peterstraße weiter“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt. Am 30. November wollen die Kaufleute der Peterstraße ihren Kunden für die Treue danken und laden ab 18.30 Uhr zu einem Dankeschönfest mit Punsch und Brezeln, wie Jutta Hoth sagte.