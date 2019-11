Nach 20 Jahren: Rückkehr der vollen Spielmannswucht

von Achim Krauskopf

10. November 2019, 12:58 Uhr

Eutin | 20 Jahre ist es her, dass Frauke und Stefan Knorr den „Bacchuskeller“ betrieben und die Reihe „Kultur im Keller“ eröffneten: „40 Leute hatten sich in den gar nicht so großen vorderen Raum gequetscht, lauschten der Musik und wurden zum Mitmachen animiert. Es wurde viel getrunken und gelacht und die Presse schrieb am nächsten Tag: Kultur im Keller kommt an,“ erinnert sich Stefan Knorr, der mit seiner Frau im Jahr 2003 vom Weinkeller im Küchenhaus ein Stockwerk höher gestiegen ist und seither den Wein- und Feinkostladen „Weingeist“ betreibt.

Die Band des Konzertes vom November 1999 gibt es noch, und sie kommt zum Jubiläum wieder: „Mit voller Spielmannswucht“ gestalten am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr im Kleinen Salon das Jahresabschlusskonzert. Mit Drehleier, Dudelsack und Schalmei, mit Bänkelsang und Moritaten macht das Trio den Saal zum mittelalterlichen Marktplatz.

Einlass ist ab 19 Uhr, Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung unter Tel. 04521/776062 ist erforderlich.