Timmendorfer Strand : Nabu übernimmt die Aalbek-Niederung

LLUR überträgt die ehrenamtliche Betreuung für das Naturschutzgebiet „Aalbeek-Niederung“ im Kreis Ostholstein auf den Naturschutzbund

Avatar_shz von Bernd Schröder

28. Dezember 2019, 16:14 Uhr

Eutin/Flintbek | Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hat die naturschutz-fachliche Betreuung für das Naturschutzgebiet „Aalbeek-Niederung“ auf den Naturschutzbund (Nabu) Schleswig-Holstein übertragen. Der Betreuungsvertrag wurde Anfang Dezember unterzeichnet. Mit dabei waren der Vorsitzende des Nabu Schleswig-Holstein, Hermann Schultz, der zukünftige Schutzgebietsreferent Jan Karthäuser, außerdem Jorinde Klammer von der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Ostholstein sowie Dr. Thomas Holzhüter, Lea Pietsch, Leonie Dittmann und Andrea Kühl vom LLUR.

Der Betreuungsvertrag beginnt ab 2020 und gilt zunächst für drei Jahre: Wenn die Betreuung zufriedenstellend verläuft, verlängert er sich automatisch um weitere sechs Jahre. Jan Karthäuser wohnt in der Gemeinde Timmendorfer Strand, an die die Aalbeek-Niederung unmittelbar südlich angrenzt. Er kennt daher das Gebiet durch zahlreiche Spaziergänge sehr gut und wird vor Ort ein Team von Interessierten zusammenstellen, die ihn bei der Betreuung des Gebietes unterstützen. „Wir freuen uns, dass dieses naturschutzfachlich wertvolle Gebiet durch einen erfahrenen Verein betreut, erhalten und fortentwickelt wird“ sagte Dr. Thomas Holzhüter bei der Vertragsunterzeichnung.

Zu den Aufgaben der Betreuungsarbeit zählen: Die Entwicklungen im Schutzgebiet zu dokumentieren, den Naturschutzbehörden notwendige Maßnahmen vorzuschlagen, diese ggf. nach Genehmigung durch die Naturschutzbehörde auszuführen und die Öffentlichkeit über das Schutzgebiet zu informieren. Über die geleistete Arbeit wird dem LLUR jährlich Bericht erstattet.

Die Betreuung von Naturschutzgebieten hat bereits eine lange Tradition in Schleswig-Holstein. Seit 2009 überträgt das LLUR die Betreuung auch für Gebiete, die Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind. Insgesamt werden jetzt 172 Naturschutzgebiete, 48 Natura 2000-Teilgebiete und der Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ von 42 Naturschutzvereinen, einer lokalen Aktion, sechs Einzelpersonen, den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten und der öffentlichen Hand (Kreise, Städte, Gemeinden) sowie den Integrierten Station Eider-Treene-Sorge und Westküste des LLUR betreut. Der Nabu Schleswig-Holstein ist mit 58 Gebieten der größte betreuende Verein.

Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich zu 90 Prozent an den Ausgaben, die im Rahmen der Betreuung anfallen. So wurden 2019 rund 1,1 Millionen Euro als Zuwendungen an die betreuenden Vereine gezahlt.

Der nördliche Teil des Hemmelsdorfer Sees und die Niederung der Aalbeek wurden 1984 zum Naturschutzgebiet erklärt. Das Gebiet umfasst 349 Hektar und ist auch Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Die Aalbeek-Niederung liegt im Durchschnitt nur 0,30 Meter über NormalNull. Da der Wasserspiegel der Ostsee etwa dem des Hemmelsdorfer Sees entspricht, ist das Gebiet sehr feucht, es besteht überwiegend aus ausgedehnten Feuchtgrünländereien aber auch Bruchwäldern und kleinen Sümpfen. Schutzwürdig ist das Gebiet aufgrund seiner Pflanzengesellschaften mit seltenen Pflanzenarten und der Bedeutung als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für viele Vogelarten.

Die extensiv genutzten Grünlandflächen sind für viele Vögel sehr wichtig, da sie diese zum Brüten und zur Aufzucht der Jungen benötigen. So ist zum Beispiel als typische Art des Feuchtgrünlandes hier die stark gefährdete Bekassine anzutreffen. In den Röhrichten brüten auch Rohrschwirl, Schilfrohrsänger, Rohrdommel und Rohrweihe. Der Eisvogel ist im Bereich kleiner Abbruchkanten oder Wurzelteller umgestürzter Bäume zu finden. In den Kleingebüschen kommt der Neuntöter als Brutvogel vor. Kraniche und Seeadler sind ebenfalls präsent. Auch für Amphibien- und Libellenarten, wie Moorfrosch und Mosaikjungfer sind geeignete Lebensräume vorhanden. Besucher, auch mit angeleinten Hunden sind übrigens willkommen.