Mutig eintreten für eine humanistische Gesellschaft

13. Juni 2019, 09:35 Uhr

Eutin | Wer hat Angst vor Demokratie? Es sind die, die mit einer liberalen Gesellschaft und ihren Errungenschaften und Werten nichts anfangen können. Es sind die, die enge Grenzen, klar hierarchische Machtstrukturen, auch in Familien, entsprechend überholtes Rollenverständnis und Ausgrenzung von Andersartigkeit benötigen, um sich zurechtzufinden in einer in stetem Wandel befindlichen Welt, weil alles andere verunsichert. Es sind die, die nicht offen reden, sondern befehlen oder manipulieren, die rationale Argumente an politischem Fanatismus abprallen lassen und die Vielfalt ebenso wenig aushalten, wie sie Menschenrechte und das Grundgesetz der Bundesrepublik anerkennen. Es sind die ewig Gestrigen, getarnt als Heimatliebende und Bewahrer von Familientraditionen.

Am Mittwochabend referierte Andrea Röpke auf Einladung der Amnesty-International-Gruppe Eutin/Plön, des Friedenskreises und der Gedenkstätte Ahrensbök in der Eutiner Kreisbibliothek aus ihrem neuen Buch „Völkische Landnahme – Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“, das Ende Juni im Buchhandel erscheint. Die vielfach ausgezeichnete Journalistin hat das Buch zusammen mit ihrem TAZ-Kollegen Andreas Speit nach jahrelangen gründlichen Recherchen geschrieben. Was die beiden beschreiben, ist alarmierend. Längst hat sich Rechtsextremismus hier im Land wieder etabliert, ist wieder gesellschaftsfähig geworden, bedient sich professionell der sozialen Netzwerke, die er angeblich verurteilt, nutzt Schulen und Kitas, um sich subtil zu verbreiten. Vor gut 50 Interessierten erläuterte Andrea Röpke sachlich und kenntnisreich die Vorgehensweise der „Identitären Bewegung“ und anderer neu erstarkter Blut- und Bodenbewegungen. Als Zuhörer traute man seinen Ohren kaum: Frauen sollen zurück in alte Rollenmuster, Männer sollen wieder kämpfen, um echte Männer zu sein; Kinder müssen in Freizeitlagern teilweise eine ganze Stunde lang strammstehen und „ganz nebenbei“ Lieder der Hitlerjugend singen und werden mit Feindbildern groß, die auf alles abzielen, was nicht deutsch ist. Dazu gibt es einen grotesken Begriffskodex, nach dem englische Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs ins Deutsche übersetzt sein müssen, so dass aus einer „homepage“ eine „Heimatseite“ wird, aus dem „Handy“ ein „Handtelefon“. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik.

Wenn aber der Computer zum „Elektrojuden“ und der Schokoladenpudding zum „Negerblut“ wird, entsteht eine grauenvolle Konditionierung.

Röpke, die wiederholt und völlig unberechtigt wegen Aufrufs zu Gewalt angezeigt wurde – dabei auch von Organisationen, von denen man vielleicht nicht dachte, dass sie lieber lügen als Kritik stehenzulassen, räumte auf mit dem Vorurteil, dass Rechtsextremismus stärker in den neuen Bundesländern vertreten sei als in den alten. Im Gegenteil, nicht nur in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Bayern, sondern über die ganze Bundesrepublik verstreut gebe es alteingesessene Familien, die ihre Kinder schon so stark in dieser Richtung prägen, dass die 150-prozentig würden. Das ist nur nicht so offensichtlich.

Zudem käme viel Geld von Großunternehmern. Mit diesem Geld würden im Osten Ländereien für Ferienlager und andere Veranstaltungen und Gutshäuser als feste Standorte billig erworben.

Am Ende ihres aufschlussreichen Vortrags blieb Zeit für Fragen aus dem Publikum. Auf die Frage, was man tun könne, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, antwortete sie: „Aufklären und aufmerksam sein.“ Das ist, was diese mutige Frau dauernd tut. Wie kann das für den Einzelnen aussehen? Bewusst darauf achten, wenn bestimmte Termini, Aufkleber oder Fahnen verwendet werden, auch auf Veranstaltungen in der nahen Umgebung; bei Verdacht sich an die Polizei oder entsprechende Beratungsstellen wie www.lida-sh.de wenden. Und den Mut zu haben, als Mensch in einer demokratischen und humanistischen Gesellschaft denen Grenzen aufzuzeigen, die diese Werte missachten.