Eutin : Mut-Tour führte nach Eutin

von shz.de

15. Juli 2019, 11:00 Uhr

Eutin-Neudorf | Vier mutige Frauen erreichten am Sonnabend in Neudorf die Eutiner Stadtgrenze in Begleitung zweier Pferde und eines Hundes. Sie wollen um Akzeptanz für an Depression erkrankten Menschen werben. Mutig muss man sie nennen, weil sie sich zutrauten ungefähr 90 Kilometer von Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern bis Eutin zu wandern, und zwar gänzlich ohne Komfort. „Wir schlafen in unserem Zelt und waschen uns im Fluss“, sagt Mona Winter (57) aus Mainz.

Die Strecke, die von Teammitglied und Pferdebesitzerin Gunta Zvidrina (42) geplant wurde, haben sie tatsächlich mit eigener Muskelkraft bewältigt und sind stolz darauf. Die Pferde wurden nicht geritten, sondern trugen einen Teil der Ausrüstung.

Marina Vogler

Gemeinsam mit anderen Mut-Tour-Gruppen, die von Juni bis September in ganz Deutschland unterwegs sind, setzen sich die vier Frauen für die Aufklärung über Depressionen ein. Dabei ist ihnen wichtig, zu erklären, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, durchaus leistungsfähig sind.

Die fünftägige Tour, die in Lübeck am Holstentor vorbeiführte, brachte die Frauen mit einzelnen Menschen und ganzen Gruppen in Kontakt. Auf der letzten Etappe am Sonnabend gab es anfangs Probleme mit dem Verpacken der Ausrüstung. Nachdem die Schwierigkeiten gemeinsam gelöst werden konnten, begegnete die Gruppe den freundlichen Menschen der Freiwilligen Feuerwehr in Braak, die gerade Vorbereitungen für ein Fest trafen.

Auf diese Weise kommen wir ganz unkompliziert mit den Menschen ins Gespräch. Andrea Roosch

Neben spontanen Gesprächen über den Anlass der Mut-Tour gab es Wasser für die Pferde und Limonade für die Wanderinnen. „Auf diese Weise kommen wir ganz unkompliziert mit den Menschen ins Gespräch“, sagt Andrea Roosch (53) aus Bremen, „und versuchen Vorurteile abzubauen, die nach einer Umfrage unseres Dachverbandes bei circa 60 Prozent der Bevölkerung vorhanden sind.“ Vor allem die Akzeptanz im beruflichen Umfeld lasse zu wünschen übrig, erklärt Mona Winter. Hier müsse noch viel getan werden.



Die Mut-Tour wird seit 2012 regelmäßig organisiert und führt einzelne Gruppen, oft mit Tandems, jeweils fünf Tage lang durch Deutschland. Jeder kann dabei mitmachen, auch wenn er persönlich mit Depressionen keinerlei Erfahrungen hat. Es geht bei diesen Touren um Öffentlichkeitsarbeit, verbunden mit dem Erlebnis und der Bewegung in der Natur.

Trägerverein für das Mut-Tour Projekt ist die Deutsche Depressionsliga mit ihrem Schirmherren Torsten Sträter. Partner sind das Bündnis gegen Depression und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit dem Schirmherrn Harald Schmidt.



Weitere Hilfen und Informationen:

Infos zur Tour

Informationstelefon der Deutschen Depressionshilfe: 0800-33 44 533

Die Brücke Ostholstein, Eutin, 04521-709421 oder 04521-709419