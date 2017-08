Mut belohnt: Förderverein unterstützt Festspiele mit 23 000 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Neue Wege wagen und mutig sein für die Zukunft, das sei wichtig für das Überleben der Eutiner Festspiele, sagte gestern Detlev Küfe, Vorsitzender des Fördervereins der Eutiner Festspiele. Dank großzügiger Spenden und der Mitgliedsbeiträge kamen in diesem Jahr wieder mehr als 23 000 Euro zusammen, mit denen die Eutiner Festspiele vom Förderverein unterstützt wurden.

Neben den Sitzschalen für 8000 Euro stockte der Verein nun mit 3500 Euro das Budget für die „Wolfsschlucht“ auf, 4500 Euro werden zur Unterstützung der Honorare der Solisten beim kommenden Gala-Abend am Samstag, 26. August, ab 20 Uhr genutzt.

„Wir wollen mit den Beiträgen für die Wolfsschlucht den Mut anerkennen, den die Festspiele bewiesen haben, Neues zu wagen“, sagte Küfe. Denn Neues sei wichtig, um das nachwachsende Publikum für das zu interessieren, was auf dem grünen Hügel geboten werde. „Wir wollen und werden die Festspiele ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Langfristig nur auf das Traditionelle zu setzen, führt in die Sackgasse“, ist Küfe überzeugt.

Die Oper „La traviata “ und das Musical „My fair Lady“ passe aus Sicht des Fördervereins sehr gut, um ein breites Publikum anzusprechen. „Ich finde es großartig, dass wir das jetzt schon wissen, was gespielt wird“, freute sich Sonja Meseck, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. Es sei neu, damit so früh an die Öffentlichkeit zu gehen, aber auch ein guter Service, „dass wir dem Publikum, das jetzt geht, sagen, was es nächstes Jahr an dieser Stelle sehen kann“, sagte Festspiele-Geschäftsführerin Sabine Kuhnert. Die Unterstützung des Vereins sei von unschätzbarem Wert für die Festspiele, so Kuhnert. „Neben der finanziellen Unterstützung sind die Mitglieder ganzjährig im Einsatz für die Festspiele. Ohne die Unterstützung wäre vieles nicht möglich“, sagte Kuhnert. Dafür könne gar nicht genug gedankt werden. Ob beim Weihnachtsmarkt in Pronstorf oder in Geschäften der nahen Umgebung – die Mitglieder sorgen neben der Spendenakquise unter anderem für die Verteilung der Flyer für die Festspiele.

Und noch etwas verrät Kuhnert von der Festspiel-Zeit 2018: „Zum Abschluss der Saison werden wir nächstes Jahr eine Carl-Maria-von-Weber-Gala veranstalten mit dem Untertitel ‚Weber und seine Freunde‘.“





von Constanze Emde

erstellt am 23.Aug.2017 | 00:23 Uhr