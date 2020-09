Astrid Röhr, Petra Slamanig und Judith Lübberstedt bilden aus : Musikzug Plön sucht erwachsene Nachwuchsmusiker

Coronabedingt keine Auftritte bis Weihnachten. Die Raummiete wird aus den Mitgliedsbeiträgen gezahlt.

von Michael Kuhr

29. September 2020, 10:36 Uhr

Plön | Es ist ein hartes Jahr für den Musikzug Plön, dem seit März coronabedingt alle Auftritte verwehrt sind. Jetzt läuft zumindest der Übungsbetrieb wieder an. Daher starten die Musiker mit einem neuen Angebot in den Herbst und bieten erstmals Erwachsenen die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen.

„Der Erfolg der Kleinen hat uns motiviert“, berichtetet Vorsitzende Petra Slamanig von den zwölf acht- bis zwölfjährigen Nachwuchsmusikern der Bläserklasse, die nach zweijähriger Schulung den Leistungslehrgang samt Notenlehre mit Bravour abgeschlossen haben und nun die Jugendbrassband bilden. Für diese Formation gibt es keine Altersbeschränkung nach oben. Weitere Jugendliche und junge Erwachsene sind gern gesehen, sollten aber Vorkenntnisse mitbringen. Die Leitung haben Maik Gess, Laura Langer und Marek Slamanig. Den Plan, in diesem Sommer eine neue Bläserklasse für Kinder ins Leben zu rufen, habe man aufgeben müssen, da es trotz Werbung vermutlich wegen der herrschenden Coronaeinschränkungen fast keine Nachfrage gab.

Anders die musikalische Frühförderung für Mädchen und Jungen ab vier Jahren. Die Gruppe, geleitet von Jessica Kock, übt weiter und freut sich wie die Jugendbrassband über Verstärkung. „Wir hätten gern mehr Flötenkinder“, sagt Ausbilderin Astrid Röhr. Weitere Mitglieder für alle Formationen seien immer willkommen. Das ganz neue Angebot für Erwachsene werde sich je nach Instrumenten in Einzel-, Gruppen- und Orchesterunterricht gliedern. Astrid Röhr übernimmt die Leitung und Organisation.

Das Ausbilderteam besteht des weiteren aus Petra Slamanig, Judith Lübberstedt, Patrick Schilling, Jan Deutschbein und Peter Vorbeck. Vorgesehen sei, dass die Interessenten sechs Wochen lang alle Blas- und Schlaginstrumente ausprobieren und sich danach für ein Instrument entscheiden. Die Palette ist breit gefächert: Trompete, Alt-Horn, Posaune, Euphonium, Tuba, Schlagwerk (Trommel, Stabspiele, Kesselpauken, Schlagzeugset), Rhythmusinstrumente. Alle Instrumente und Noten werden gestellt. Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

Für Februar plant der Verein ein Probenwochenende in einer Jugendherberge, die sich auf Coronabedingungen eingestellt hat. Ansonsten sieht es mau aus für Veranstaltungen. Wo man sonst 40 Auftritte pro Jahr hatte, fehle seit Monaten der Publikumsverkehr. „Bis Dezember gibt es keine Laternenumzüge, unser Geld geht flöten“, klagt Slamanig. Die Miete für den Seehof der Heilarmee, wo der Musikzug nach Sperrung der maroden Sporthalle am Schiffsthal unterkam, zahle man aus den Mitgliedsbeiträgen. Doch was, wenn ein Instrument kaputt gehe und ein neues gebraucht werde? Slamanig: „Wir leben noch als Verein, aber nicht für ewig.“

Wer in der Erwachsenenbläserklasse mitmachen möchte, kontaktiert Astrid Röhr unter Telefon 04522/3592. Die Übungszeiten werden abgesprochen, je nach Verfügbarkeit der Teilnehmer.