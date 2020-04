Einnahmen aus Auftritten fehlen : Musikzug Plön sendet einen ernsten Hilferuf aus

Alle gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Proben, Auftritte, Mitgliederversammlungen oder gesellige Beisammensein seien abgesagt worden.

von Michael Kuhr

22. April 2020, 09:31 Uhr

Plön | Die Corona-Krise sorgt für jede Menge Einschränkungen – erforderliche Einschränkungen. Das öffentliche Leben um uns herum ist deutlich eingeschränkt worden und wir so langsam wieder gelockert. Unter dem fehlenden öffentlichen Leben leidet auch der Musikzug Plön. Ehrenvorsitzende Astrid Röhr aus Plön sendet eine Hilferuf aus und hofft auf Förderungen.

„Seit Mitte März macht das Coronavirus einen Großteil des Vereinslebens vom Musikzug Plön unmöglich“, sagt Astrid Röhr. Alle gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Proben, Auftritte, Mitgliederversammlungen oder gesellige Beisammensein seien abgesagt worden. Auch die musikalische Früherziehung und die Yamaha Bläserklassenkids pausierten.

Dabei hat der Musikzug heute noch den Verlust seines Vereinsheims in der maroden Plöner Sporthalle am Schiffsthal zu verkraften. Der so schwer gebeutelte Verein versucht dennoch, die Situation möglichst positiv zu betrachten. Astrid Röhr weiter: „Aber die Sorge um die finanzielle Zukunft lässt den einen oder anderen bei uns bereits schlecht schlafen.“

Denn: Durch den kostenintensiven Um- und Ausbau des Vereinsheims Am Schiffsthal, das nach Fertigstellung wegen Einsturzgefahr wieder geräumt werden musste, habe der Musikzug große finanzielle Einbußen erlitten. Der Verein habe zwar mit Hilfe der Stadt Plön eine Interimsherberge bezogen, aber es mussten zusätzliche Lagerräume angemietet werden, beschreibt Astrid Röhr die Sutuation.

Fest steht: Alle vereinbarten Auftritte seit April und für die kommenden Wochen wurden bereits abgesagt. Die gesamte Saison 2020 scheint gefährdet. „Ohne Musikeinsätze hat der Verein so gut wie keine Einnahmen“, blickt Astrid Röhr in eine schwere Zukunft. Eine gewisse Zeit könne diese Situation überbrückt werden: „Doch wenn sich die Situation bis zum Herbst nicht wesentlich entspannt, wird die Lage ernst.“

Laufende Kosten für Miete, Strom, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Instrumentenversicherung und anderes müssten trotz fehlender Einnahmen bezahlt werden. Wer den Verein in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte, kann durch eine Mitgliedschaft im Förderverein helfen. Auch Einmalspenden sind natürlich möglich.

Kontaktdaten und Beitrittsformulare unter

www.musikzug-ploen.de