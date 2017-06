Musikzug Plön reitet weiter auf der Erfolgswelle

vergrößern 1 von 2 Foto: oha 1 von 2

Kürzlich startete der Musikzug Plön wieder erfolgreich bei den Landesmeisterschaften der Spielmanns-Vereinigung Schleswig-Holstein.

In diesem Jahr stellten sich die jungen Musiker nur einer Klasse. In der Klasse „Blechbläser mit Ventilen“ erreichten die Plöner einen Goldrang mit der Benotung 1,12 und wurden in dieser Kategorie Senioren-Landesmeister. Durch dieses Traumergebnis haben sich die Musiker für die German Championships of Music 2018 in Groß-Zimmern qualifiziert. Nun muss der Verein entscheiden, ob dieser Wettbewerb besucht wird, denn es soll im September 2018 zur Steubenparade nach New York gehen.

Der Musikzug spezialisiert sich musikalisch seit diesem Jahr in die Richtungen British Brassband und Urban-Brass und probt daher diverse neue Musikstücke ein. Eine kleine Kostprobe gab es bereits beim Jazz-Festival und beim Tag der Bundeswehr in Plön. Mit der lockeren Urban-Brassband werden die Musiker im Juli Plön beim internationalen Trachtenfest in Schlitz/Rhön vertreten.

Die junge Brassband richtete am Sonnabend, 9. September, in Plön ein Brass- and Marchingband-Festival aus. Sechs Gastvereine werden in der Schiffsthal-Aula ein vielseitiges Konzertprogramm bieten und abends eine öffentliche Party veranstalten.

Zwei neue Angebote des Musikzuges Plön starten am Montag, 4. September: Für Kinder im Alter ab vier Jahren werden zwei Gruppen das Gesamtangebot vervollständigen. Die Kinder werden spielerisch an die Musik herangeführt, werden spielen, singen, tanzen, erste Rhythmen lernen und Spaß am Gruppenleben haben. Die etwas größeren Kinder ab sechs Jahren erlernen bereits erste Noten mit Hilfe von Blockflöten, Boomwhakern und verschiedenen Kleininstrumenten. Diese beiden Gruppen laufen in Kursusform als musikalische Früherziehung jeweils über ein Schulhalbjahr. Anmeldungen nimmt der Musikzug ab sofort entgegen.

Im November wird eine neue Generation Minibrassband für Kinder ab acht Jahren gegründet. In dieser Abteilung werden interessierte Kinder langsam an das Instrumentarium der Brassband und an erste Musikstücke herangeführt. „Ziele sind hier eigene kleine Auftritte und die Möglichkeit, später in der Hauptbrassband des Musikzuges mitzuspielen“, sagte die Vorsitzende Astrid Röhr.

Für alle Interessierten oberhalb dieser Altersstufen bietet der Musikzug jederzeit Möglichkeiten an. Hauptsächlich im Brassbereich (Bläser) werden gerne Musiker und „Auszubildende“ aufgenommen. Der Höhepunkt des Jahres wird das Jahresabschlusskonzert mit dem Jazzverein Plön am 18. November im Schloss.

Weitere Infos und Anmeldungen in der Geschäftsstelle (Tel. 04522/ 3592, info@musikzug-ploen.de) oder beim Dirigenten Maik Gess

(Tel. 0152/02403533).





von Michael Kuhr

erstellt am 19.Jun.2017 | 10:48 Uhr