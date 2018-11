von Michael Kuhr

23. November 2018, 13:57 Uhr

Die Kreismusikschule Plön lädt zu einem Herbstkonzert ein. Es findet am morgigen Sonntag, 25. November, ab 15 Uhr n der Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz statt. Musikfreunde können dabei in vielseitige Klavierklänge eintauchen.