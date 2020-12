Eutin : Musikalischer Adventskalender statt Konzerte in der St.-Michaelis-Kirche

Liebhaber der Kirchenmusik müssen wegen besonderen Angebots nicht auf Konzerte verzichten.

03. Dezember 2020, 15:08 Uhr

Eutin | Auch die Konzerte in der St.-Michaelis-Kirche müssen coronabedingt bis zum Jahresende ausfallen – die Kirchen dürfen zwar Gottesdienste feiern, weil das Recht auf Religionsausübung im Grundgesetz verankert ist, aber Konzerte fallen nicht unter diese Regelung. „Daran halten wir uns und folgen damit auch der Empfehlung der Nordkirche, größere Menschenansammlungen zu vermeiden“, sagte Kantorin Antje Wissemann.

Aber trotzdem müssen Liebhaber der Kirchenmusik nicht auf diese Konzerte verzichten. Unter www.kirchenmusik-eutin.de ist ein musikalischer Adventskalender gestartet, der neben ausgewählten Stücken aus dem „Weihnachts-Oratorium“ aus dem Dezember 2018 und dem Weihnachtskonzert 2019 eine Reihe neu aufgenommener Advents- und Weihnachtslieder enthält. Mitglieder der Eutiner Kantorei haben sie in Kleinstgruppen in der St.-Michaelis-Kirche aufgenommen – ein „Experiment mit großem Abstand“, wie es Wissemann nannte. „Wehmütige Momente, dass gerade nicht mehr möglich ist und die Freude, dass so wenigstens ein bisschen Musik entstehen konnte, waren an diesem Tag vereint“, so die Kantorin.