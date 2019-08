Musikalische Reise nach Irland

von Achim Krauskopf

16. August 2019, 14:28 Uhr

Plön | Das Prinzenhaus bietet das stilvolle Ambiente für ein Konzert der Irin Hilary O’Neill (Foto) morgen, 20. August, um 19.30 Uhr: Die Sängerin und Harfenistin kommt mit einer neuen Show, die Liebhaber traditioneller irischer Musik ebenso wie die Freunde klassischer Musik ansprechen wird. Hilary O’Neill singt in Englisch und Irisch und erzählt Geschichten und Gedichte auf Deutsch. Das Publikum erwartet eine Reise in das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen und jahrhundertealte Legenden. Mit glasklarem und ausdrucksvoller Mezzosopran sowie ihrem einzigartigen Humor weckt sie die reiche irische Kultur zu neuem Leben. Karten im Vorverkauf (17 Euro) gibt es bei der Tourist-Info Plön (Telefon 04522/50950) und für 20 Euro an der Abendkasse im Prinzenhaus.