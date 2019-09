Timmendorfer Strand : Musikalische Erinnerungen an Udo Jürgens mit Alex Parker

Der Pianist und Sänger will das legendäre „Udo-Jürgens-Gefühl“ wieder aufleben lassen.

26. September 2019, 09:22 Uhr

Timmendorfer Strand | Musikalische Erinnerungen an einen großen der deutschen Musikszene: „Udo Jürgens... unvergessen“ ist das neue Programm von Alex Parker (Foto) überschrieben, dass der Pianist und Sänger morgen (Freitag, 27. September) um 20 Uhr in der Trinkkurhalle präsentiert. Parker hat das Repertoire des Eurovision-Gewinners durchforstet und möchte neben den größten Hits „eine bunte Mischung musikalischer Perlen“ auf die Bühne zurückholen. Ganz im Stil seines Idols will Parker das legendäre „Udo-Jürgens-Gefühl“ wieder aufleben lassen. Wie nah er dabei gesanglich und spielerisch am Original ist, bestätigte Udo Jürgens dem damals 19-jährigen höchstpersönlich. Dem Treffen folgten Briefe und weitere Gespräche und schließlich eine gemeinsame TV-Sendung bei RTL. „Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens weiterleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu machen“, sagte Parker.

Karten kosten 20 Euro im Vorverkauf (unter Tel. 04503/35770 oder 04503/892770), an der Abendkasse 22 Euro.