Musik von Barock bis Romantik

von Achim Krauskopf

05. April 2018, 12:27 Uhr

Segiy Bezrukov (Tenor), Roman Antonyuk (Bariton) und Khrystyna Antkiv (Klavier) kommen morgen (7. April) um 17.30 Uhr zu einem abendlichen Konzert in die Schönwalder Kirche. Die drei ukrainischen Künstler treten bereits zum vierten Mal in Schönwalde auf. Sie singen Kosakenlieder sowie Arien und Romanzen verschiedener europäischer Komponisten des 17. und des 18. Jahrhunderts. Die ukrainische Bandura wird von Roman Antoniuk ge-spielt und dem Publikum näher gebracht. Dasselbe gilt für den Knopfakkordeonisten Sergiy Bezrukov, der zudem den Countertenor beherrscht. Die beiden werden von der in der Ukraine bekannten Pianistin Khrystyna Antkiv kongenial begleitet. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.