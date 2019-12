Plön : „Musik im Kerzenschein“ erwärmte die kalte Nikolaikirche

Nur ein elektrischer Heizlüfter sorgte bis kurz vor Beginn der Veranstaltung dafür, dass der Atem der Besucher nicht in der kalten Kirche kondensierte.

von Michael Kuhr

16. Dezember 2019, 12:16 Uhr

Plön | Die „Plöner Musik im Kerzenschein“ bietet alljährlich am 3. Advent eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Allerdings kann man nur wünschen, dass die Stuben der Menschen am Heiligabend wärmer sind, als die Plöner Nikolaikirche am Sonntagabend. Nur ein elektrischer Heizlüfter sorgte bis kurz vor Beginn der Veranstaltung dafür, dass der Atem der Besucher nicht in der kalten Kirche kondensierte. Beachtlich nur, dass die Musiker unter diesen Voraussetzungen ihre Instrumente so gut beherrschten.

Die rund 100 Bläserinnen und Bläser des Landesbezirkschors der Posaunenmission unter der Leitung von Werner Petersen, des Landesjugendposauenchor s und des Bläserkreises der Posaunenmission unter der Leitung von Daniel Rau sorgten mit ihrer Musik für eine andere Wärme in der Nikolaikirche. Moderator Klaus Stöckel stellte fest, dass Weihnachten nicht als „ewige Wiederkehr des Gleichen“ angesehen werden könne. Mit ihrem Konzert wollten die Musiker die Herzen der Menschen öffnen, damit etwas des himmlischen Scheins hineinleuchten könne. Er trug auch eine etwas andere Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf vor, in der Josef das wärmende Feuer für seine Frau Maria und den kleinen Jesus sogar auf Händen von den Schäfern und die Hütte der Geburt brachte, ohne zu verbrennen.

Die rund 100 Musikerinnen und Musiker besannen sich dann auf ein traditionell weihnachtliches Spiel: „Macht hoch die Tür“ oder „Tochter Zion, freue dich“ aber auch Volkstümliches wie „Lasst uns froh und munter sein“ oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Einer der Höhepunkte des Konzerts war die gekonnt vorgetragene Arie „Rejoice greatly, o daughter of Zion“ von der Spranistin Heike Brandscheid, die von ihrem Mann Marius Brandscheid an der Orgel in der Nikolaikirche begleitet wurde. Die Gäste erlebten am Sonntag auch eine Uraufführung in der Nikolaikirche, die Fantasie „Maria durch ein Dornwald ging“ von Daniel Rau, der selbst dirigierte.

Musikalische Höchstleistung erforderte die Première Sonate d-moll op. 42, 3. Satz allegro assai von Alexandre Guilmant. Die von Marius Brandscheid gespielte Orgel und die Posaunisten traten in einen aufwändig zelebrierten Dialog. Als die Gäste dann so richtig Gefallen an dem Konzert gefunden hatten, war es auch nach fast 90 Minuten auch schon wieder vorbei.