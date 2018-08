Museums-Ausflug ins Herzogtum Lauenburg

von Alexander Steenbeck

27. August 2018, 11:19 Uhr

Das Herzogtum Lauenburg ist Ziel eines Museums-Ausflugs, zu dem der Förderverein Dorfmuseum Schönwalde am 16. September einlädt.

Im Reisebus geht es zunächst in die Lauenburger Altstadt und nach einem Mittagessen mit Blick über die Elbe auf Löding’s Hof am See unweit von Ratzeburg. Der Ausflug startet am Sonntag um 8 Uhr an der Schule in Schönwalde. In Lauenburg gibt das Elbschifffahrtsmuseum unter dem Motto „Mensch-Modell-Maschine“ im Rahmen einer Führung einen interessanten Einblick in das anstrengende Leben verschiedener Lauenburger Familien und den Wandel der Technik auf den Schiffen.

Spaß besonders für die kleinen Mitreisenden verspricht Löding’s Hof am See, der am Nachmittag angesteuert wird. Dort gibt es Fahrten mit dem Trecker, einen Haufen Stroh zum Toben, Tretautos und ein riesiger Sandhaufen zum Buddeln. Der Bus wird gegen 18 Uhr in Schönwalde zurückerwartet. Die Fahrt kostet einschließlich Eintritt und Kaffeetafel 35 Euro pro Person. Kinder unter 14 Jahren zahlen nur 25 Euro. Das Mittagessen zahlt jeder selbst. Die Bezahlung erfolgt im Bus.

Anmeldung bis zum 10. September unter der Telefonnummer 04528/1737.