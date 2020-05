Museum in Plön öffnet morgen wieder

von Achim Krauskopf

03. Mai 2020, 15:02 Uhr

Plön | Die Museen in Schleswig-Holstein dürfen wieder öffnen, wenn sie ein Hygienekonzept haben und maximal einen Besucher pro 15 Quadratemeter Ausstellungsfläche zulassen: „Wir haben uns auf diesen Tag in den letzten Wochen intensiv vorbereitet und freuen uns sehr, dass unser Hygienekonzept durch das Gesundheitsamt des Kreises bereits abgesegnet worden ist,“ stellt Museumsleiterin Julia Meyer fest. Ab morgen, 5. Mai, wird das Kreismuseum Plön wieder öffnen. Zunächst gelten folgende Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Zusätzlich kann man außerhalb dieser Zeiten telefonisch einen Besuch vereinbaren. Das Motto: „Museum geöffnet? Aber sicher!“, womit der Hinweis auf Abstands- und Hygieneregelungen erfolge und nicht mehr als 15 Besucher Zutritt erhielten. Hände am Eingang desinfiziert und das Tragen einer Mund- und Nasenmaske sei Pflicht.

In der Ausstellung seien viele Neuigkeiten zu entdecken, verspricht Julia Meyer, Der Raum über die Zeit der Slawen sei neu gestaltet, die Sonderausstellung „Fritz During – Künstler der Region (1910-1993) – Die 1950er“ sei wieder zugänglich. Nicht alle, aber mehrere museumspädagogische Stationen im Museum blieben pandemiegerecht erhalten.