Plön : MUS-Spenden für Familien in Preetz und das Marineehrenmal in Laboe

Jeweils 2400 Euro für Verein Kleine-Anna-Kreis und Deutschen Marinebund.

Avatar_shz von shz.de

25. November 2019, 18:50 Uhr

Plön | Das Geld kommt gerade richtig und ist ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Schecks über jeweils 2400 Euro nahmen gestern in der Marineunteroffizierschule (MUS) Anna Wollenberg (2. von links) und Heinz Maurus (2. von rechts) in Empfang. Der Kommandeur, Kapitän zur See Matthias Kähler (links), und Oberleutnant zur See Johanna Kohlberger, die das Wohltätigkeitskonzert mit dem Marinemusikkorps Kiel in der MUS im Juli mit ihrem Team organisiert hatte, übergaben den Erlös des Abends. Gastgeber waren MUS und Messegesellschaft. Dabei kamen 4750 Euro zusammen, die Kähler aufrundete.

Verein Kleine-Anna-Kreis unterstützt Eltern und Kinder

Anna Wollenberg aus Preetz ist Vorsitzende des Vereins Kleine-Anna-Kreis, der Eltern unterstützt, „wo Bildung und Teilhabe nicht greifen“. Meist fragten Eltern nach, doch manchmal trete auch sie an Eltern heran, erzählte Wollenberg. Sei es, dass ein Essensbeitrag benötigt wird, 15 Prozent zu einer Klassenfahrt beigesteuert werden, Büchergeld gebraucht werde oder ein Kind nach dem Unterricht in der Schule bleibe, weil zu Hause niemand sei. 20 bis 40 Kinder würden im Jahr unterstützt.

Der Turm schmeißt aus bauphysikalischen Gründen kleine Steine teils aus 72 Metern Höhe, was erhebliche Probleme bereitet. Heinz Maurus, Deutscher Marinebund

Heinz Maurus ist Präsident des Deutschen Marinebundes (Kiel). Ein Gutachten bezeichne das Marineehrenmal Laboe, das 1927 erbaut wurde, als dringend renovierungsbedürftig. „Der Turm schmeißt aus bauphysikalischen Gründen kleine Steine teils aus 72 Metern Höhe, was erhebliche Probleme bereitet“, erklärte Maurus. Die Sanierung werde geschätzt fünf Millionen Euro kosten. Der Turm sei mit Spenden gebaut und bisher mit Spenden und Eintrittsgeldern erhalten worden, für die Sanieurng reiche das aber nicht.

Geld soll in der Region bleiben

Mit dem Erlös des Konzerts habe man ein sehr gutes Ergebnis erzielt, sagte Kähler. „Uns ist wichtig, dass wir das Geld in der Region wieder ausgeben, wo es um die Zukunft junger Menschen geht und um das Gedenken“, sagte Kähler. Auf dem Gelände des Ehrenmals zeichne die MUS regelmäßig ihren besten Bootsmann aus.