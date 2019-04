Eutin : Mülleimerbrand mit Folgen

Unbekannte zündeten die Müllcontainer zweier Mehrfamilienhäuser an – nicht das erste Mal in diesem Monat. doch diesmal schmolzen auch Außenspiegel von Autos.

von Constanze Emde

14. April 2019, 14:04 Uhr

Eutin | Unbekannte setzten am frühen Sonntagmorgen drei Container und zwei Mülltonnen vor den Mehrfamilienhäusern in der Friedrichstraße 9 und 11 in Brand. Ein gegenüber wohnender Feuerwehrmann hatte versucht, das Feuer vor dem Eintreffen seiner Kameraden mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen, doch dies war nicht mehr möglich. „Als wir ankamen, stand bereist alles voll in Flammen“, sagte Florian Wrage von der Eutiner Wehr. Die 13 Einsatzkräfte teilten sich auf: Ein Trupp löschte das Feuer, ein weiterer Schlauch wurde zum Kühlen der unmittelbar an der Straße parkenden Autos verwendet, an denen bereits die Seitenspiegel geschmolzen waren. Erst vor einer Woche hatten die Container in der Wisser-Schule in der nahen Elisabethstraße gebrannt.