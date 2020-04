Kreis Plön : Müllabfuhr weiter ohne Einschränkungen

Appell von Landrätin Stephanie Ladwig: „Aber die Bürger müssen mithelfen, damit dies auch so bleibt.“

von Michael Kuhr

03. April 2020, 12:09 Uhr

Plön | Mit Einschränkungen der Abfall-Abfuhr im Kreis Plön ist auch während der Corona-Krise offenbar nicht zu rechnen. „Aber die Bürger*innen müssen mithelfen, damit dies so bleibt“, heißt es in einer Pressenotiz weiter.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat auch die Abfallwirtschaft des Kreises Plön ihre Leistungen vor gut zwei Wochen einschränken müssen. Die Bürger müssen ihre Restabfalltonnen, Biotonnen, Papiertonnen und gelben Säcke seit vergangener Woche selbst zur Abholung an die Straße stellen. Die Abfuhr erfolgt aber zu den gewohnten Zeiten, teilte das Amt für Abfallwirtschaft dazu weiter mit.

„In diesen Zeiten müssen wir alle etliche Einschnitte in unserem täglichen Leben hinnehmen, was nicht immer leicht fällt“, so Landrätin Stephanie Ladwig. Sie sei sehr froh, dass so viele Bürger des Kreises Verständnis für diese Einschränkungen zeigten. „Wir versuchen immer, diese für unsere Bürger so gering wie möglich zu halten“, sagte die Landrätin.

Zum Schutz der Mitarbeiter arbeiten auch die Müllwerker im rollierenden Verfahren, weshalb nicht alle Leistungen wie gewohnt erbracht werden können. Dazu zählt vor allem der Hol- und Bringservice der Tonnen und gelben Säcke von den Grundstücken. Die Behälter und gelben Säcke sind zurzeit daher von den Kunden auf dem Bürgersteig abzustellen, so dass das Entleeren ohne Zeitverlust und Schwierigkeiten möglich ist. Nach der Leerung sind die Behälter dann wieder auf das eigene Grundstück zurückzubringen.

Durch das rollierende System in festen Teams soll die Funktionsfähigkeit aller Bereiche der Kreisverwaltung im Falle eines Ausbruchs sichergestellt werden. Trotz dieser Umstellung sei die Abfallwirtschaft im Kreis Plön in dieser Krisen-Situation gut aufgestellt. „Die Entsorgungswirtschaft ist in unseren Augen systemrelevant, deshalb sollen keine weiteren Einschränkungen erfolgen.“ Man will mit den bereits getroffenen Maßnahmen insbesondere verhindern, dass die Abfallentsorgung – wie andernorts bereits geschehen – zeitweise komplett eingestellt oder die Abfuhrmenge stark begrenzt werden muss.

Weitere Informationen zur Abfallwirtschaft finden Interessierte auf den Internetseiten des Kreises Plön unter www.kreis-ploen.de/Abfallwirtschaft/Aktuelles.