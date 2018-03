Müll-Problem in der Sackgasse

Neue Sorgen in der Bürgermeister-Kinder-Straße: Die Müllentsorgung klappt in der engen und zugeparkten Straße nicht immer

von Michael Kuhr

22. März 2018, 12:04 Uhr

Schon wieder Ärger in der Bürgermeister-Kinder-Straße. Diesmal ist es nicht der von der Stadt am Trentsee geplante Hundesplatz, der die Gemüter erhitzt. Jetzt geht es um die Müllbeseitigung durch die Abfallwirtschaft des Kreises Plön. Die lässt die Mülltonnen in den vergangenen Wochen öfter mal stehen, weil die Müllfahrzeuge offenbar nicht in die enge Straße einfahren können.

„Es ist in unserer Straße einfach zu eng“, weiß Anwohner Frank Evers um die Not der Müllfahrzeuge und der Mitarbeiter. Selbst die Anwohner hätten kaum Platz ihre Fahrzeuge an der Straße zu parken. Besonders kritisch sei es in der leichten Kurve der Bürgermeister-Kinder-Straße. „Ein dauerhaftes Problem“, wie Evers weiß.

Warum die Müllwerker rückwärts in die Bürgermeister-Kinder-Straße hineinfahren, das könne er auch nicht sagen. Es sei nach seiner Auffassung deutlich schwieriger. Am Ende ist ein Wendehammer. „Trotz eines Dauerparkplatzes für eine behinderte Anwohnerin kann man dort wenden“, hat Evers ausgerechnet.

Dabei wird die Straße am Trentsee drei Mal in der Woche in unterschiedlichen Abständen von Müllfahrzeugen angefahren – montags zur Abfuhr des Restmülls und der Biotonne, mittwochs für den gelben Sack und donnerstags für Papier. Doch nicht nur die wuchtigen Müllfahrzeuge hätten in der Straße Probleme, wie Evers beobachtet hat. Alle Fahrzeuge über 7,5 Tonnen können die Straße nur schwer befahren, wenn die parkenden Fahrzeuge nicht exakt mit ihren Reifen am Rinnstein stehen.

Evers meint, dass mit den Kunden der Abfallwirtschaft die falschen Menschen bestraft würden. Vermutlich hätten die parkenden Autofahrer dieses Problembewusstsein nicht. Die betroffenen Anliegern wollten aber nicht den Job der „Hilfssherrifs“ übernehmen und Falschparker anzeigen. „Das sollen die Behörden selbst machen“, sagte Evers dem OHA.

Er ist gespannt, wie es ist, wenn die Feuerwehr mit der Drehleiter bis in den Wendehammer hinein fahren muss, um Menschenleben aus einem brennenden Haus zu retten. „Hoffentlich tritt der Fall nie ein“, so Evers. So waren zumindest am Mittwoch zwei unterschiedlich große Fahrzeuge zu einer „Sondertour“ in die Bürgermeister-Kinder-Straße gekommen. Es sei alles genau aufgezeichnet worden, berichteten Anwohner.

Er hat aber auch einen anderen Vorschlag: „Der Müll könnte mit kleineren Lkw abgeholt und zentral gesammelt werden.“ Von dort aus könnten dann die Fahrten in die Müllverbrennung starten. Das, so Evers, könnte ja sogar der Abfallwirtschaft noch Geld sparen. Einen Erfolg hat der „Rebell“ der Bürgermeister-Kinder-Straße jedoch schon erreicht: Gestern kam die Abfallwirtschaft des Kreises zu einer Sondertour in seine Straße, um die gelben Säcke und Müll abzuholen.

Auf OHA-Anfrage stellt der Kreis Plön heraus, dass auf die Abfallwirtschaft des Kreises Verlass ist. Der satzungsgemäße Auftrag der Abfallentsorgung werde zuverlässig erfüllt. Die Abfallentsorgung in der Bürgermeister-Kinder-Straße in Plön sei grundsätzlich möglich, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer an die geltenden Verkehrsregeln halten, sagte Kreissprecher René Hendricks. Die Abfallwirtschaft des Kreises Plön hat bei Verkehrsbeeinträchtigungen dieser Art keine Zuständigkeit und Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. „Bei anhaltenden Problemen müsste das zuständige Ordnungsamt oder im Konfliktfall die Polizei eingeschaltet werden“, sagte Hendricks.

Die Abfallwirtschaft sei im Sinne der Kunden bemüht, selbst Lösungen bei auftretenden Problemen beispielsweise in Form von Nachleerungen zu finden. So sei der Abfall in der Bürgermeister-Kinder-Straße am Mittwoch gesondert abtransportiert worden. Es komme im gesamten Kreisgebiet immer wieder mal zu Beschwerden, denen die Abfallwirtschaft gewissenhaft nachgehe. Im Falle der Bürgermeister-Kinder-Straße handelte es sich jüngst um Ausnahmen wie die Gefährdung durch Blitzeis oder durch das Hindernis eines größeren Privat-Pkw, das nicht ordnungsgemäß geparkt war.

Die Abfallwirtschaft des Kreises überprüfe ihr System der Abfallentsorgung regelmäßig und praktiziere in der Stadt Plön derzeit die optimale Lösung für alle Beteiligten. Im Falle der Bürgermeister-Kinder-Straße werde sich die Abfallwirtschaft des Kreises Plön anlässlich der aktuell häufiger vorkommenden Beschwerden mit einem Schreiben an die Anlieger wenden. Hendricks: „Ein rücksichtsvolles Verhalten aller Beteiligten würde solche Einzelfälle künftig vermeiden.“