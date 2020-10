Gothendorf : Müll illegal im Wald entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte werfen Kühlboxen, Kabelreste und eine Fahrradfelge zwischen die Bäume.

16. Oktober 2020, 11:46 Uhr

Gothendorf | Erneut ein Fall von Umweltfrevel: In der vergangenen Woche wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einem linksseitig gelegenen Waldstück an der Straße von Gothendorf in Richtung Braak illegal Müll entsorgt wurde. „Zwischen der dortigen Feldzufahrt und dem Wald konnten vier Müllsäcke aufgefunden werden“, sagte ein Polizeisprecher. Doch damit nicht genug: In einer Senke mitten zwischen Bäumen lagen weitere Müllsäcke, dazu alte Kühlboxen, Kabelreste und eine Fahrradfelge.

Der Bauhof in Süsel wurde von der Polizei informiert. „Die Mitarbeiter haben den Müll fachgerecht entsorgt“, so der Sprecher weiter.

Die weiteren Ermittlung hat die Polizei in Süsel übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Tel. 04524/7309910 oder per E-Mail an suesel.pst@ polizei.landsh.de.

