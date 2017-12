Mühlenberg-Klinik spendet Marfan-Hilfe 3000 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 20.Dez.2017 | 12:19 Uhr

Die Mühlenberg-Klinik Holsteinische Schweiz hat das Preisgeld des mit 3000 Euro dotierten Reha-Zukunftspreises der Marfan-Hilfe gespendet. Der Ärztliche Direktor der Klinik, Prof. Dr. Eike Hoberg, übergab den Spendenscheck an Marina Vogler von der Marfan-Hilfe.

„Das Geld wird verwendet, um die Lebensqualität von Menschen mit Marfan-Syndrom langfristig zu verbessern“, kündigte Marina Vogler an. Der Verein werde sich 2018 auf die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Marfan-Syndrom konzentrieren. Die wichtigste Informationsveranstaltung des Jahres werde im April in Rendsburg stattfinden. Dort hätten Betroffene aus dem gesamten Bundesgebiet Gelegenheit, an Vorträgen, Workshops und Gesprächskreisen teilzunehmen und so ihr Wissen über die Krankheit zu erweitern.

Das Institut für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (IQMG) hatte mit dem Preis das Projekt „Multimodales Konzept Marfan-Syndrom“ gewürdigt (wir berichteten). Dieses ermöglicht Marfan-Erkrankten an der Malenter Klinik eine speziell auf sie zugeschnittene Reha.