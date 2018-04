Motorradfahrer starb gestern Abend auf B 76

von Michael Kuhr

26. April 2018, 20:54 Uhr

Ein Motorradfahrer ist gestern Abend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 76 tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen war er aus Plön in Richtung Eutin unterwegs. Nach der Abfahrt Kleinmeinsdorf soll er eine Fahrzeugkolonne überholt haben. Eines der Fahrzeuge hatte geblinkt und fuhr in die zweite Einfahrt des Parkplatzes. Das hatte der Motorradfahrer offenbar übersehen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt war mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle gebracht worden. Die B 76 musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.