Motorradfahrer schwer verletzt

von Alexander Steenbeck

18. Oktober 2018, 13:50 Uhr

Ein 43-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in Eutin schwer verletzt. Der Fahrer des Motorrades überholte Zeugenaussagen zufolge einen VW Up aus dem Kreis Ostholstein. Der 77-jährige Autofahrer habe von der Bürgermeister-Steenbock-Straße nach links in die Johann-Specht-Straße abbiegen wollen und das ordnungsgemäß angekündigt. Es kam zum Zusammenstoß des Motorrades und des VW Up, bei dem der 43-Jährige über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde und das Motorrad führerlos weiter rutschte. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde zunächst in eine nahegelegene Klinik und später in eine Lübecker Klinik transportiert. Der Pkw-Fahrer und seine Ehefrau, die Beifahrerin war, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.