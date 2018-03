Morgen ist Bürgerforum zur Sanierung „Am Rosengarten“

von Achim Krauskopf

Ähnlich wie in der Peterstraße und auf dem Markt bewegen Pläne zur Sanierung der Straße „Am Rosengarten“ die Gemüter. Gelegenheit zur Information, zu Kritik und zu Anregungen soll ein Bürgerforum bieten, zu dem die Stadt Eutin alle Interessierten einlädt. Es findet morgen, 27. März, um 19 Uhr in der Historischen Reithalle (Saal der Schlossterrassen) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Zug der laufenden Altstadtsanierung soll die Straße „Am Rosengarten“ als nächstes neu gestaltet und modernisiert werden. Dabei setzten Architekten und Planer auf ein stimmiges, modernes Erscheinungsbild, das auch das traditionelle Pflaster berücksichtige, heißt es in der Einladung. Bäume und moderne Stadtmöbel würden das Bild abrunden. Die Maßnahme soll voraussichtlich im September 2018 starten. Intensive Diskussionen hatte es bereits zur Frage der Verkehrsführung und zur Kapazität von Parkplätzen gegeben (wir berichteten). Die Stadt will morgen bei der Veranstaltung über den aktuellen Planungsstand sowie über die Hintergründe und einen möglichen Ablauf informieren. „Wir freuen uns auf vielfältige Fragen, Anregungen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger,“ hieß es in der Einladung.