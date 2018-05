Vermisstenfall Andrea L. : Mord an Ehefrau in Wulfsdorf: Anklage gegen Ehemann erhoben

Die Geliebte des Ehemannes war bereits kurz nach dem Verschwinden der Ehefrau in das Haus eingezogen.

von dpa

16. Mai 2018, 11:33 Uhr

Wulfsdorf/Lübeck | Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat Mordanklage gegen einen Mann aus Wulfsdorf im Kreis Ostholstein erhoben, der seine Frau im Schlaf erstickt haben soll. Die Ermittler gingen davon aus, dass er die Frau tötete, um mit seiner Geliebten zusammen leben zu können, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, am Mittwoch.

Der Angeklagte, der seit dem 6. Januar in Untersuchungshaft sitzt, bestreitet nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Tat. Die Leiche der 41 Jahre alten Frau war Mitte Januar auf dem Grundstück der Familie gefunden worden.

Welche Spur führt zu vermisster Andrea L.?

Kollegen hatten am 29. Dezember Vermisstenanzeige erstattet, nachdem die 41-Jährige nicht an ihrer Arbeitsstelle in einem Hotel im Ostseebad Scharbeutz erschienen war. „Wir gehen davon aus, dass der Ehemann seine Frau bereits am 26. oder 27. Dezember getötet hat“, sagte Hingst. In seinen Vernehmungen behauptete er dagegen, seine Frau sei zum Arbeiten in die Schweiz gefahren.

Mit dieser Version soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch seiner Geliebten das plötzliche Verschwinden der Ehefrau erklärt haben. Die Geliebte hatte nach Aussagen von Dorfbewohnern bereits über Weihnachten in dem Einfamilienhaus der Familie gewohnt. „Nach unseren Erkenntnissen hat sie aber von der Tat nichts gewusst“, sagte Hingst.

Der Prozess gegen den Ehemann vor einer Schwurgerichtskammer des Lübecker Landgerichts soll im Sommer beginnen. Der gemeinsame Sohn des Paares wird derzeit von Verwandten betreut.