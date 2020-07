Beringungen geben Aufschluss : Möwe „W45“ ist weit rumgekommen

Der Eutiner Hobbyfotograf Horst Ehrhardt unterstützt Forscher beim Aufbau einer Datenbank.

von Achim Krauskopf

23. Juli 2020, 19:08 Uhr

Eutin | Sind Möwen eigentlich Zugvögel? Das sind sie. Und ein Forschungsprogramm, bei dem mit Hilfe von Beringung eine umfangreiche Datenbank geschaffen wird, verrät überraschende Reisegewohnheiten.

Zurzeit kehren Lachmöwen aus Brutgebieten an die Stadtbucht zurück. Darunter sind für den Eutiner Hobbyfotografen Horst Ehrhardt viele „alte Bekannte“, der sie an auffälligen Farbringen wieder erkennt.

Ehrhardt berichtet: „Eine der Möwen hat ihren festen Stammplatz auf dem Kopf der Skulptur ,Die Schauende‘ und diente schon vielen Touristen als Fotomotiv. Sie trägt neben dem üblichen Metallring der Vogelwarte Helgoland einen weißen Farbring mit der gut ablesbaren Kennung ,W45‘.“

Eine Liste mit weiteren abgelesenen und fotografisch dokumentierten Farbringnummern hat Ehrhardt an den Möwenforscher Sönke Martens aus Itzehoe gesandt und dafür einen sogenannten Lebenslauf dieser Vögel erhalten. So erfuhr er, dass einige der Möwen schon recht weit gereist sind.

Martens ist hauptberuflich Mediziner und arbeitet ehrenamtlich und federführend für die Vogelwarte Helgoland als Beringer. Dazu baut er im Rahmen eines Forschungsprogramms eine umfangreiche Datenbank auf, in der alle beringten Lach,- Silber-, Sturm- und Mantelmöwen erfasst sind.

Eingehende Sichtungsmeldungen werden den jeweiligen Möwen zugeordnet und mit Angaben über Zeit, Ort und mit namentlicher Nennung des Ablesers in die Datenbank eingetragen. Die gesammelten Daten geben unter anderem Auskunft über das Zugverhalten, den Aktionsradius und das Alter der Vögel.

Lachmöwe „W45“ ist seit acht Jahren bekannt und in der Datei erfasst. Untersucht und beringt wurde sie am 30. Januar 2012 von Kjeld Tommy Pedersen. Er arbeitet bei der „Ringmærkningscentralen, Zoologisk Museum“ in Kopenhagen und ist ebenfalls für die Vogelwarte Helgoland tätig. Martens und Pedersen arbeiten schon lange zusammen. Möwe „W45“ wurde im Alter von etwa drei Jahren in der Eutiner Stadtbucht angetroffen und erhielt neben dem Farbring einen Metallring mit eingravierter Inschrift „Helgoland 5411009“. Der Vogel ist männlichen Geschlechts. Seit geschätztes Alter beträgt zwölf Jahre.

Fast 80 Mal gingen Fundmeldungen ein, darunter eine aus der über fast 1100 Kilometer entfernten weißrussischen Hauptstadt Minsk. Eine Ornithologin hatte im April 2015 „W45“ am Fluss Svislach beobachtet und an Sönke Martens gemeldet.

Noch älter ist anscheinend Lachmöwe „VP98“. Sie wurde 2006 in Eutin von Sönke Martens beringt, 2014 und 2017 wurde sie im polnischen Gdansk (Danzig) registriert. Ehrhardt „erwischte“ sie einmal in Eutin mit Kamera bei einem ungebetenen Besuch auf seinem Balkon, als sie sich am Winterfutter für Kleinvögel bediente.

Im Bereich Eutin halten sich während des Winterhalbjahres über 30 mit Farbringen gekennzeichnete Möwen auf. Auf Gegenbesuch kommen Einige aus den Niederlanden, Finnland, Polen und Weißrussland. Sie sind leicht durch andersfarbige Ringe zu erkennen.

Das Möwen-Forschungsprogramm läuft seit 40 Jahren, berichtet Sönke Martens, der sich seit seiner Jugendzeit engagiert. Vor 15 Jahren hat man die zusätzliche Beringung mit Farbringen eingeführt.

Nach seinen Erkenntnissen geht es den Möwen nicht besonders gut. Sie litten unter Veränderungen in der Landwirtschaft und in den Schutzgebieten. Abgedeckte Müllkippen und Fütterungsverbote trügen zur Verminderung des Nahrungsangebotes bei. Außerdem setzten ihnen Fressfeinde wie aus Pelztierfarmen entkommene Nerze, eingewanderte Marderhunde, Waschbären, Füchse, Wildschweine und Greifvögel zu.

Die eingeführte Farbberingung führte zu einem erhöhten Meldeaufkommen zum Beispiel durch Urlauber. Wer einen der auffälligen Farbringe entziffern kann, sollte dieses am besten mit Belegfoto direkt an den entsprechenden Koordinator (Website: www.cr-birding.org) senden. Er erhält dann zeitnah einen übersichtlichen und informativen Lebenslauf.