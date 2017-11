Süsel : Modernes Gerät für Süsels Ortswehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

05.Nov.2017

Freude und stolz bei der Freiwilligen Feuerwehr in Süsel. Den Einsatzkräften um Ortswehrführer Dirk Martens ist am Sonnabend offiziell ein neues Löschfahrzeug „LF 20“ übergeben worden. Die Gemeinde Süsel hatte dafür schon 2015 Kosten von rund 350 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

So kostete das Fahrzeug am Ende 334 714,88 Euro rechnete Süsels Bürgermeister Holger Reinholdt vor. Die Gemeinde zahlte für das technisch erstklassig ausgestattete „LF 20“ aber lediglich 45 014,88 Euro. Zuschüsse aus einer Sonderbedarfszuweisung des Landes von 230 000 Euro und ein Zuschuss des Kreises Ostholstein von 59 700 Euro erleichterten der Gemeinde die Finanzierung.

„Wir setzen mit unserem neuen und Wasser führenden Feuerwehrfahrzeug die Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplanes um“, zeigte sich Süsels Bürgermeister Holger Reinholdt zufrieden. Hier habe die Gemeinde Süsel Nachholbedarf zunächst in Gothendorf, Fassensdorf und Süsel aufgefangen. Es müssten aber noch zwei weitere Fahrzeug angeschafft werden.

Das neue „LF 20“ ersetzt ein 32 Jahre altes Fahrzeug aus dem Katastrophenschutz. Besonderes Privileg sei es, dass die Feuerwehr ihr Fahrzeug selbst ausstatten durfte. So wurden 152 Artikel in das „LF 20“ eingebaut.

Landrat Reinhard Sager zeigte sich stolz, dass der Kreis und die Kreisfeuerwehr Ostholstein nach und nach den Fahrzeugbestand der Wehren erneuern, damit der Erstangriff mit wasserführenden Fahrzeugen erfolgen kann. „So ist der Löschangriff viel effizienter“, meinte Sager. Das koste zwar viel Geld, sorge aber für einen erhöhten Schutz der Bürger. Sager: „Und für den Schutz der Menschen geben wir gern öffentliches Geld für modernstes Feuerwehrgerät aus.“

Das neue „LF 20“ muss nun 30 bis 35 Jahre halten. Dass das funktioniert, ist nur der guten Pflege durch die Gerätewarte der Wehren möglich, dankte der Landrat ihnen für ihre Arbeit. Sonst müsste die öffentliche Hand noch viel mehr Geld für Feuerwehrfahrzeuge in die Hand nehmen.

Andreas Riemke sagte als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, dass das neue Fahrzeug helfen werde, „dass kleine Feuer nicht erst groß werden“. Und Süsels Gemeindewehrführer Kai Nagel dankte dafür, dass sich die Wehr das Fahrzeug so ausstatten durfte, wie sie es für erforderlich hielt.

Das „LF 20“ ist 15,5 Tonnen schwer, hat 290 PS und führt 1200 Meter B-Schläuche mit sich. Vier Atemschutzträger können sich während der Fahrt zum Einsatz darin ausrüsten. Zwei Pumpen fördern 1500 und 3000 Liter Wasser pro Minute an die Unglücksstelle. Außerdem sind mehrere neue Geräte verbaut, die eine effizientere Arbeit der Einsatzkräfte ermöglichen.